بيروت - نادين محمد -

حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي تصيب المراهقين والبالغين وكبار السن. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على حب الشباب، ولكن الأسباب الرئيسية هي الزيت الزائد وعدم التوازن الهرموني والبكتيريا. يؤثر نظامك الغذائي على أداء جسمك ، كما أن الجلد جزء من هذا.



يظهر حب الشباب عادةً على أجزاء الجسم التي تحتوي على غدد دهنية. الغدد الدهنية هي غدد منتجة للدهون يمكن أن تتأثر بسبب الهرمونات. يمكن أن يظهر حب الشباب على وجهك وظهرك وصدرك ورقبتك.

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جمعنا بعض النصائح الأساسية للنظام الغذائي لمختلف المشكلات الصحية والمشكلات المتعلقة بنمط الحياة؛ بينها النظام الغذائي لحب الشباب.

أطعمة ومشروبات لعلاج حب الشباب:

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حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي تتطور في سن المراهقة ، ولكن يمكن أن يستمر حتى في مرحلة البلوغ ، بل إن بعض الأشخاص يعانون منه طوال حياتهم. يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في التأثير على شدة حب الشباب على بشرتك. إليك 5 أطعمة ومشروبات يجب أن تتناوليها لتقليل حب الشباب:



1. الخضروات

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يمكن أن تساعد الخضروات مثل القرنبيط والبروكلي والخيار والخس واللفت والفلفل والسبانخ في توفير بشرة أكثر صفاءً وصحة. تحتوي الخضار الخضراء على العديد من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المفيدة لحب الشباب والتي تعد مفيدة للغاية لبشرتك.

2. الفواكه

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تحتوي الفواكه أيضًا على بعض مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تقلل من حب الشباب وتعزز صحة الجلد. يمكن للفواكه ، مثل اليقطين والتوت والبابايا والكيوي والبرتقال علاج التهاب الجلد الناتج عن حب الشباب. يمكنك تضمين وعاء من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي بسهولة.

3. المكسرات والبذور

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إن عادة تناول حفنة من المكسرات والبذور يوميًا مفيد للصحة الجسدية والبشرة. يعاني الأشخاص المصابون بحب الشباب في الغالب من نقص فيتامين هـ والسيلينيوم ، والذي يمكن تعويضه باللوز والفول السوداني. يمكن تناول البذور مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور الشيا في الصباح.

4. الأفوكادو

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في الأساس، يجب أن نوفر لأجسامنا طعامًا غنيًا بفيتامين (هـ) ، كما أن فيتامين (أ) مهم أيضًا للبشرة. الأفوكادو مصدر غني لكل من هذه العناصر الغذائية. يمكن أن يساعد الأفوكادو أيضًا في منع حب الشباب وعلاجه.

5. حساء الطماطم

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تعتبر الطماطم أيضًا من الأطعمة الفائقة لتقليل حب الشباب على بشرتك. يحتوي على فيتامين أ و ج وك وخصائص حمضية يمكن أن تساعد في تقليل حب الشباب. يجب عليك وضع لب الطماطم على وجهك وشطفه بعد 10-15 دقيقة للحصول على نتائج واضحة.