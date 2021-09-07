أطعمة يجب تجنبها بعد التاتو

بيروت - نادين محمد -

الأطعمة التي يجب تجنبها بعد الوشم أو التاتو هي أطعمة غير صحية ، أي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر ، وبالتالي يمكن أن تسبب التهاب الجلد وتؤخر عملية الشفاء.

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لذا ، فإن تجنب هذه الأنواع من الطعام في نظامك الغذائي هو وسيلة ممتازة لاستكمال العلاج لمن يعانون من مشاكل الجلد أو أي نوع من الالتهابات الحادة ، كما قد يحدث بعد التاتو.

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من المهم أيضا أن تتذكري أنه بعد وضع الوشم ، يجب الاعتناء بالوشم ، والحفاظ على بشرتك بعيدة عن الالتهابات، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، لضمان شفاء أسرع.

قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها بعد التاتو:

١- العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية.

٢- الأطعمة المقلية ، مثل رقائق البطاطس والمعجنات.

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٣- الأطعمة المالحة والوجبات السريعة.

٤- اللحوم المصنعة مثل النقانق.

٥- الحلويات ، البسكويت المحشو ، الكعك ، الكعك الجاهز ، الشوكولاتة ، ألواح الحبوب ؛

٦- نودلز سريعة التحضير ، مكعبات مرق ، وجبات مجمدة ، آيس كريم.

الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة يزيد الالتهاب ويعيق عملية شفاء الجلد، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى مثل الصداع وارتفاع الكوليسترول والسكري. من الناحية المثالية، لا ينبغي تناول هذه الأطعمة ، ويجب عدم تناولها لمدة أسبوع على الأقل بعد الجراحة أو الثقب أو الوشم ، على سبيل المثال.

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ماذا نأكل لتسريع الشفاء:

لتسريع عملية شفاء الجلد ، يجب تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، مثل أوميجا 3. ومن أكثر الأطعمة المضادة للأكسدة الطماطم والفواكه الحمراء والحمضيات مثل البرتقال والأعشاب مثل الثوم والبصل والزعفران.

الأطعمة المضادة للالتهابات هي تلك الغنية بالدهون الجيدة مثل المكسرات والأفوكادو والسلمون والتونة والسردين وزيت الزيتون والفول السوداني وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور السمسم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شرب كوب إلى كوبين من الشاي المضاد للالتهابات يمكن أن يساعد أيضًا في عملية الشفاء ، ويمكنك استخدام أعشاب مثل البابونج والزنجبيل وإكليل الجبل.

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بالإضافة إلى الاهتمام بالطعام الذي تتناوليه لضمان تجديد الجلد، تحتاجي أيضًا إلى اتخاذ احتياطات أخرى مثل غسل المنطقة بصابون مطهر لمدة أسبوعين على الأقل ، وتجنب حمامات الشمس وعدم الذهاب إلى البحر أو حمام السباحة لمدة شهرين على الأقل ، وإلا فقد يتهيج الجلد الذي تم وضع الوشم فيه وقد يحدث التهاب.



