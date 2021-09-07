كورونا حول العالم.. طفرة إصابات بالهند وارتفاع طفيف في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 221 مليوناً و997 ألفا و694 إصابة، الثلاثاء.





وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و589 ألفا و119 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 198 مليونا و606 آلاف و51 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





290 وفاة جديدة في الهند

أعلنت الحكومة الهندية تسجيل 31222 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 33.1 مليون إصابة.

وسجلت البلاد 290 وفاة جديدة بالمرض ليرتفع الإجمالي إلى 441042 وفاة.





ارتفاع طفيف في إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 36 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي، مقارنة مع 18 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة غير ناجمة عن عدوى محلية.

وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 10 حالات يوم الاثنين، جميعها وافدة من الخارج، انخفاضا من 18 حالة في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 95064 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.





9154 إصابة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 9154 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و182 وفاة بسبب كوفيد-19.

وسجلت البرازيل أكثر من 20 مليون إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 583810، حسب بيانات الوزارة.



