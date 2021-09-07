شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك بيعانى من السمنة؟.. العلاج السلوكى هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني نسبة كبيرة من الأطفال بزيادة الوزن والسمنة، والسبب يرجع لعدم تناولهم للأطعمة الصحية واعتمادهم الأساسي علي الأطعمة السريعة عالية السعرات الحرارية، وأيضًا عدم ممارستهم لأي أنشطة حراكية أو فكرية، تتسبب في إصابتهم بزيادة الوزن.

وتسعي الكثير من الأمهات لإتباع أطفالهم الحميات الغذائية المختلفة لكي تساعدهم في التغلب علي السمنة، ولكن هذا الأمر لا ينجح مع كل الأطفال، ولكن التغير السلوكي للطفل هو الحل الأمثل في الحصول علي الوزن المثالي.

ولذا أكد التقرير المنشور عبر موقع " nhs"، أن استخدام الحيل الحديثة في مساعدة الأطفال للتخلص من الوزن الزائد أثبتت كفائه عالية في حصولهم علي الوزن المثالي، فاتباع التغير السلوكي للطفل بالإضافة إلي تحسين النظام الغذائية، وزيادة النشاط البدني يخلصهم من السمنة.

وأكد التقرير، أن وضع خطة يومية للطفل تعد من الحيل الجيدة، فانشغاله واتباع بعض النشاطات اليومية تعد من الحيل الجيدة، كالذهاب للنادي مع الاشتراك له في نوع من الرياضة كممارسة السباحة تعد من الخيارات الجيدة التي تساعده علي تقبل الأطعمة الصحية.

فيجب أن يحصل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات على 60 دقيقة على الأقل من التمارين الشاقة يوميًا، مثل الجري أو لعب كرة القدم أو الكرة الطائرة، ويجب تقييد الأنشطة التي تتسم بقلة الحركة، مثل مشاهدة التلفزيون وممارسة ألعاب الكمبيوتر.

كما ينصح بتقديم الأطعمة الصحية للأطفال الغنية بالبروتين فهو الأساس لهم في المراحل العمرية الصغيرة، فهذا العنصر يساهم في بناء الجسم والعضلات بشكل صحي، وأيضًا طبق السلطة الخضراء تعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تمد الطفل بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في اليوم، والخضروات والفواكه جميعها عناصر يحتاجها طفلك.

وأخيرًا، عند اعتياد الطفل علي القيام بالأنشطة العديدة، وتناول الأطعمة الصحية، انشغال يومية، سيتخلص من الوزن الزائد بشكل سهولة وبصحة جيدة.