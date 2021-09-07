شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروبات هتساعدك فى الحفاظ على مستويات الكولسترول تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولسترول مادة شبيهة بالدهون موجودة في الدم وخلايا الجسم، والكولسترول الجيد ضروري لصنع الخلايا والأنسجة والأعضاء، كما أنه يصنع الهرمونات وفيتامين د، أما زيادة مستويات الكولسترول الضار يمكن أن تؤدى إلى تراكم الدهون داخل الشرايين ما يترتب عليه منع تدفق الدم إلى القلب.

يمكن التحكم في مستويات الكولسترول عن طريق زيادة تناول الألياف وتقليل الدهون المشبعة وإضافة الأطعمة النباتية وتناول كميات أقل من الأطعمة المكررة وتقليل الدهون المتحولة في النظام الغذائي، وهناك قائمة من المشروبات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكولسترول، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا".

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غنى بمضادات الأكسدة، ويحتوي على مادة الكاتيكين التى تساعد فى خفض مستويات الكولسترول الضار LDL.



الشاى الاخضر

عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على كمية جيدة من الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما تحتوى على النياسين وألياف مخفضة للكوليسترول، حيث أظهرت دراسة أن تناول 280 مل يوميًا من عصير الطماطم لمدة شهرين يحسن مستويات الكوليسترول بشكل ملحوظ.



عصير الطماطم

حليب الصويا

يحتوي حليب الصويا على مستويات منخفضة من الدهون المشبعة ومن ثم يساعد فى خفض نسبة الكوليسترول، حيث ينصح بتناول 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا لتحقيق نتائج جيدة.



حليب الشوفان

حليب الشوفان

حليب الشوفان فعال للغاية في خفض مستويات الكوليسترول، حيث يحتوي على مادة تسمى بيتا جلوكان والتي تتفاعل مع الأملاح الصفراوية وتخلق طبقة شبيهة بالهلام في الأمعاء والتي بدورها تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول.



عصير الفراولة احد انواع التوت

عصائر التوت

تعتبر جميع أنواع التوت مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والألياف ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، حيث أن تناول عصير التوت مع الحليب قليل الدسم يوميًا يمكن أن يقلل مستويات الكوليسترول بشكل كبير.



الكاكاو

مشروبات الكاكاو

يحتوي الكاكاو على مادة مضادة للأكسدة تسمى الفلافانول تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، والكاكاو هو المكون الرئيسي الموجود في الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية التي تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

قد يساعد تناول 450 مجم من الكاكاو مرتين يوميًا في خفض مستوى الكوليسترول، ولكن يجب تجنب الشوكولاتة المصنعة لأنها تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة.



عصائر نباتية

العصائر النباتية

يمكن أن تساعد العصائر التي تحتوي على مكونات مثل اللفت واليقطين والبطيخ والموز في التحكم في مستويات الكوليسترول، حيث يضمن خلط هذه المكونات مع الحليب خالى الدسم عدد أقل من الدهون المشبعة التى من شأنها أن ترفع مستويات الكولسترول الضار.