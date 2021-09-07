شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات .. تعرفى على الفرق بين الهربس والحمى الوردية عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الأقاويل تشير إلى أن الحمي الوردية هي فيروس الهربس، وخلال هذا التقرير يوضح الخليج 365 حقيقة الأمر، وذلك وفقًا لبعض المواقع الطبية ومنها "healthychildren وmayoclinic وkidshealth".

الهربس هو عدوي فيروسية معدية، وينقسم إلي نوعان الهربس البسيط ويتم الإصابة به عن طريق التعامل مع شخص مصاب، والهربس التناسلي وهذا النوع يتم العدوي به عن طريق إقامة علاقة جنسية مع شخص مصاب.

أما الحمي الوردية فيطلق عليها أيضا الطفح الجلدي وهي عدوى فيروسية معدية شائعة يسببها الإصابة بفيروس الهربس، ويصاب بها غالبًا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 24 شهرًا.

أعراض الحمي الوردي والهربس عند الأطفال

والأعراض التي يصاب بها الأطفال عند إصابتهم بالحمي الوردي هي:

-ارتفاع في درجة الحرارة فقد تصل إلي 39.5 درجة مئوية لمدة 3 إلى 7 أيام.

-بعد اختفاء الحرارة يظهر طفح جلدي على الجذع وينتشر إلى الذراعين والساقين والظهر والوجه ويستمر لعد أيام.

-انخفاض في الشهية.

-سعال خفيف.

-سيلان في الأنف.

-قد يظهر علي الطفل تورم في الغدد الليمفاوية.

أسباب الإصابة بالحمي الوردي وفيروس الهربس عند الأطفال

ينتشر فيروس الهربس من شخص لآخر عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي، فهو من الأمراض المعدية، التي يسهل انتشارها عندما يتحدث الطفل المصاب بالطفح الوردي أو يعطس أو يسعل ، مما يؤدي إلى إرسال قطرات صغيرة في الهواء بحيث يمكن للآخرين استنشاقها، كما يمكن للقطرات أيضًا أن تهبط على الأسطح وفي حالة لمس الأطفال الآخرين تلك الأسطح ثم أنفهم أو فمهم ، يسهل إصابتهم بالعدوى.

قد يكون الطفح الوردي معديًا خلال مرحلة الحمى أي خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة ، لكنه لا ينتشر في الوقت الذي يظهر فيه الطفح الجلدي.

كيف يمكن حماية الأطفال من الإصابة بالهربس والحمي الوردي؟

ويمكنك تقليل فرص إصابة طفلك بالعدوى عن طريق التأكد من غسل يديه جيدًا وبشكل متكرر، ولا يوجد علاج محدد للطفح الوردي ، فعادة ما يزول دون التسبب في أي مضاعفات، ولكن يتم إعطاء الطفل خافض الحرارة .