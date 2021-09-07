شكرا لقرائتكم خبر عن طور عقلك وحسن صحتك النفسية بـ5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من القلق وقلة التركيز؟.. هل تشعر بعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين؟.. هل تشعر بالعصبية الشديدة؟.. إذا هذا التقرير سيساعدك في تجاوز هذه المشكلة وذلك وفقًا لموقع "nhs.".

وتشير الأبحاث إلى أن هناك 5 خطوات يمكنك القيام بها لتحسين صحتك العقلية وتقليل الشعور بالعصبية المفرطة، والتخلص من الشعور بالقلق والتوتر وقلة التركيز، وتساعدك في الشعور بالإيجابية والقدرة على تحقيق السعادة النفسية، ومنها:

- تواصل مع أشخاص آخرين:

هل تعلم أن العلاقات الجيدة مهمة لصحتك العقلية، فهي تساعدك على بناء الشعور بتقدير الذات، ويمنحك فرصة لتبادل الخبرات الإيجابية، وأيضًا تقديم الدعم العاطفي لك وللآخرين.

-كن نشطًا بدنيًا:

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن القيام بنشاط بدني يعد من الحيل الجيدة التي تخلصك من التوتر والقلق وتزيد من فرص تركيزك، وتحسن صحتك العقلية، ولذا عليك القيام بممارسة أنشطة مختلفة، كالتمارين الرياضية المشي أو السباحة.

-أحترم ذاتك وقدرها

مساعدتك على تحديد الأهداف أو التحديات وتحقيقها تتسبب في حدوث تغيرات كيميائية في المخ، وتساعدك في تغيير مزاجك بشكل إيجابي.

-تعلم مهارات جديدة

تظهر الأبحاث أن تعلم مهارات جديدة يمكن أيضًا أن يحسن صحتك العقلية من خلال، تعزيز الثقة بالنفس ورفع تقدير الذات، ومساعدتك على التواصل مع الآخرين حتى إذا كنت تشعر أنه ليس لديك وقت كافٍ، أو قد لا تحتاج إلى تعلم أشياء جديدة، فهناك العديد من الطرق المختلفة لإدخال التعلم في حياتك.

-العطاء للآخرين

تشير الأبحاث إلى أن القيام بالعطاء يمكن أن تساعدك في تحسين صحتك العقلية من خلال، خلق مشاعر إيجابية وإحساس بالمكافأة الذاتية، ويمنحك الشعور بالهدف وتقدير الذات، ومساعدتك على التواصل مع الآخرين يمكن أن تكون أعمالًا طيبة صغيرة تجاه أشخاص آخرين ، أو أعمال أكبر مثل التطوع في مجتمعك المحلي.