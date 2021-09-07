أطعمة ومشروبات مرّة مفيدة للجهاز الهضمي.. ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

تحتوي بعض الأطعمة على طعم مرّ ونكهة حادة، إلا أن معظمها يكون له فوائد عديدة لأجهزة الجسم المختلفة، لاسيما الجهاز الهضمي، مما يعود بالصحة والعافية على الجسم كله.

فبعض الخضراوات والفواكه والأعشاب والمشروبات تتميز بذلك الطعم المرّ، إلا أن الشيء المشترك بين تلك الأطعمة المرّة هو أنها مفيدة للأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي، كما تعزز الهضم، وتحفز الشهية، وتحفز إفراز العصارات الهضمية في البنكرياس.

وبحسب تقرير نشره موقع “ويل أند غود” Well and Good المعني بالشؤون الصحية، فقد يكون من المفيد تناول مشروب مُرّ قبل الأكل أو إدخال الأطعمة المرّة في وجباتك أو مقبلاتك، من أجل أن تنعم بصحة وعافية. ومن تلك الأطعمة والمشروبات:

1- الكاكاو

الكاكاو في شكله النقي له طعم مرّ، ولكنه غنى بالفوائد الصحية، إلى جانب تنشيط عصارة الجهاز الهضمي، فالكاكاو مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مادة البوليفينول وهو ذو فوائد رائعة للدماغ.

2- الجرجير

الجرجير هو نوع آخر من الخضراوات الورقية والذي يتميز بطعمه المرّ، ولكنه مفيد لصحة العظام لأنه مصدر قوي لفيتامينات A و C و K.

3- الحمضيات

البرتقال والليمون كلها ثمار مرّة أو ذات طعم لاذع، إلا أنها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي ولتغذية الأمعاء، ويمكنك إضافة الليمون إلى الماء الخاص بك وتناوله باستمرار فهو مفيد جدا للجسم، كما أن قشور الحمضيات يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لعملية الهضم.