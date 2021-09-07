الشاي وتعزيز القدرات العقلية.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

يعزز شرب كوب من الشاي القدرات العقلية ويحسن الأداء في المهام الإبداعية.

وأجرى باحثون تحت إشراف جامعة بكين تجارب لمعرفة ما إذا كان شرب الشاي يمكن أن يحسن قدرات الإنسان لأداء ما يسمى بالتفكير المتقارب، وهو نوع التفكير الذي يستخدمه لحل المشكلات التي يمكن من خلالها استنتاج الحل من خلال تطبيق سلسلة من القواعد المحددة جيدًا والتفكير المنطقي.

وأشارت النتائج إلى أن شرب الشاي بشكل منتظم ربما يأتي بفوائد معرفية، بالإضافة إلى أخرى صحية محتملة، من بينها العيش لعمر أطول بدون أمراض.

أوضح عالم النفس لي وانغ، الذي أجرى الدراسة وفريقه البحثي من جامعة بكين بالصين، قائلًا: “تشير نتائجنا إلى أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص”.

وأضافت أن المشروب “يساعد الناس أيضًا على الاستمرار في أداء هذه المهمة دون تعب”.

كما قال الباحثون إن “المشاركين في مجموعة الشاي كانوا أكثر سعادة واهتمامًا بالمهمة أكثر من أولئك في مجموعة المياه”.

وخلصوا إلى أن “النتائج لها أهمية عملية مهمة لأولئك الذين يشاركون في العمل الإبداعي أو أولئك المعرضين للإرهاق أثناء أداء أعمالهم”.