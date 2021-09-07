شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على المرأة الحامل تناول الرائب يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا فى فترة الحمل، فهو يسهم فى الحفاظ على صحة الأم وجنينها، والوقاية من العديد من المشاكل والمخاطر التى قد تحيط بها خلال فترة الحمل، والتى قد تعرضها لمضاعفات أخطر، لذا لابد أن تدرك الأمهات الأطعمة والمشروبات التى تمنحهم فائدة صحية خلال تلك المرحلة الصعبة.

وطبقًا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فأن اللبن الرائب أثناء الحمل قد يكون وسيلة صحية للحفاظ على صحة الأم والجنين، بناءًا على محتواه الغذائي .

وفيما يلى أبرز فوائد اللبن الرائب للأمهات الحوامل:

1.الوقاية من سوء التغذية

تحتاج المرأة الحامل إلى تغذية عالية لجسمها وجنينها، ويسهم لبن الرائب فى امتصاص جميع العناصر الغذائية حتى يتمكن الجسم من استخدام التغذية من الطعام على النحو الأمثل.





2.الحفاظ على حرارة الجسم أثناء الحملتميل النساء الحوامل إلى ارتفاع حرارة الجسم بسبب التمثيل الغذائي في الجسم، فإذا كانت حرارة الجسم مرتفعة، فهي ليست جيدة لنمو الجنين ويمكن أن تسبب الجفاف للأم، لذا يسهم اللبن الرائب فى خفض حرارة الجسم بل وتهيئة درجة حرارة مناسبة للطفل.





3.منع حرقة المعدة أثناء الحملتعاني المرأة الحامل من حالة حساسة في معدتها أثناء الحمل، خاصة عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، لذا اللبن الرائب هو أفضل خيار يتم دمجه مع الأطعمة الحارة.

4. الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الحملي

يعد الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الطبيعي أحد فوائد اللبن الرائب أثناء الحمل، الذى يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يتحكم في تقلص العضلات في الجسم، بما في ذلك عضلة القلب، فإن وجود مستوى جيد من البوتاسيوم يجعل القلب قادرًا على ضخ الدم بشكل فعال في إيقاعه بحيث يمكن الحفاظ على ضغط الدم عند مستواه الطبيعي.





5.تعزيز المناعة لدى النساء الحوامليحتوي اللبن الرائب على فيتامين سي الذي يلعب دورًا في جهاز المناعة، حيث يمكن لفيتامين C العالي أن يعزز المناعة أثناء الحمل لذلك يمكن منع أي عدوى تهاجم الجسم.





6.حماية الجهاز الهضمي للمرأة الحاملاللبن الرائب يحتوي على بكتيريا جيدة مثل البروبيوتيك لحماية الجهاز الهضمي أثناء الحمل، لذا يحارب هذا البروبيوتيك العديد من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء والتي يمكن أن تسبب الإسهال.