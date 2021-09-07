شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قواعد يجب إتباعها لتقليل أعراض متلازمة القولون العصبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من مرض متلازمة القولون العصبي ، والتي تعد الأكثر شيوعًا بين الأمراض الوظيفية في الجهاز الهضميّ، فقد حان الوقت في إعادة النظر فيما تتناوله من أطعمة، فيجب التركيز على العناصر الغذائية التي تحتاجها بالفعل خاصةً من الألياف التي تحسن صحة القناة الهضمية ، بالإضافة الى ذلك، يرتبط الألياف مع انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم ، وتحسين التمثيل الغذائي، ومن المهم اتباع القواعد الثلاثة لتحسن كمية الألياف التي تتناولها وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

1.املأ طبقك بالخضروات منخفضة الفودماب:

تحتوي جميع الخضروات على الألياف ، ولكن ليس كل الخضار أصدقاء للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، ويمكن أن تكون بعض الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من FODMAP مثل القرنبيط والفطر ، تحتوي أطعمة فودماب على مجموعات من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة التي يمكن أن تسبب اضطرابًا في المعدة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي ، ويجب على المصابين بتجنب الأطعمة عالية الفودماب لتقليل الأعراض .

2.امزج الخضار مع البروتين:

البقول ، مثل الفاصوليا ، يمكن أن تكون محفزًا لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي، ولتقليل الأعراض يجب دمج الخضروات التي تحتوى على نسبة منخفضة من فودماب مع البروتين مثل العدس والحبوب الكاملة ، والكينوا والأرز.

3. احصل على الألياف طوال اليوم:

في المتوسط ​​، يحتاج الشخص 25 جرامًا من الألياف في اليوم ، ولكن الحصول عليها مرة واحدة يمكن أن يسبب الكثير من الضيق الهضمي، أفضل طريقة للذهاب هي توزيع مدخولك على مدار اليوم ، حتى لا تفرط في تحميل معدتك،إذا لم تكن معتادًا على الحصول على الكثير من الألياف في نظامك الغذائي ، فابدأ بكمية صغيرة وزد كمية الألياف في كل وجبة ببطء.