"جلبوع" يفتح الشهية.. أغرب عمليات الهروب من السجن حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد العالم آلاف عمليات أو محاولات الهروب من السجون شديدة الحراسة لكن ما قام به 6 سجناء فلسطينين أثار في الأذهان بعض أكثرها جرأة:

عدو الشعب رقم 1 - 3 مارس 1934

بدأ تقرير أعدته صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية حول أشهر عمليات الهروب من السجون برجل العصابات الذي أكسبته جرائمه لقب "عدو الشعب رقم 1" من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

تمكن جون ديلينجر، لص المصارف والقاتل من الفرار من السجن مرتين.

كان هروبه الأول من سجن في أوهايو بمساعدة ثمانية من أصدقائه. وعقب إلقاء القبض عليه للمرة الثانية، نُقل إلى سجن مقاطعة ليك في كراون بوينت، الذي يوصف بأنه شديد الحراسة ولا يمكن الهروب منه.







لكن ديلنجر تمكن من الهرب السجن بمسدس مزيف. لا يزال هناك جدل حول المواد التي صنع منها المسدس وكيف حدث الهروب، لكن الاعتقاد السائد هو أنه استخدم مسدسًا خشبيًا مطليًا باللون الأسود ليتمكن من تهديد الحراس والفرار من السجن.

وخلال فراره ارتكب عددا من عمليات السطو وقتل في تبادل لإطلاق النار مع عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد بضعة أشهر في يوليو.

الهروب من الكاتراز - 11 يونيو 1962





في قصة أخرى استثنائية، اعتمدت عليها فكرة فيلم ضخم من بطولة كلينت إيستوود، هرب ثلاثة سجناء من الكاتراز.

سجن الكاتراز سجن فيدرالي شديد الحراسة يقع على جزيرة قبالة ساحل سان فرانسيسكو، ومحاط بالمياه، واعتبر السجن الأسطورة والأكثر تحصينا ولا يمكن الفرار منه.

لكن ذلك لم يمنع ثلاثة سجناء - فرانك لي موريس وجون أنجلين وكلارنس أنجلين – من تحطيم أسطورة السجن في 11 يونيو 1962 عندما فر بحفر نفق عبر جدار خرساني باستخدام ملعقة، ثم تمكنوا من الفرار عبر قارب صنعوه من أكثر من 50 معطف واق من المطر مسروق.

لم يلاحظ حراس السجن هروبهم حتى صباح اليوم التالي. ولم يظهر لم أثر منذ ذلك الحين. يعتقد مسؤولو السجن ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن الرجال الثلاثة غرقوا في الماء.

لكن البعض شكك في هذه النظرية نظرا لعدم العثور على جثث أي منهم. وثارت تكهنات عن هرب الثلاثة إلى البرازيل.

فرانك أباجنال "أمسكني لو استطعت"





اشتهر فرانك أباجنال، أحد أشهر المحتالين في المدانين في التاريخ الأمريكي، اشتهر بعمليات التزوير الدقيق، أدى الممثل ليوناردو دي كابريو في فيلم "امسكني لو استطعت" لستيفن سبيلبرج عام 2002.

وجاء أشهر هروب لأباجنال في أبريل 1971، عندما نسي رجال الشرطة أوراق اعتقاله، وأقنع الحراس بأنه مفتش سجن متخفي ونجح في الخروج من السجن.

المفتاح السحري





نجح ثلاثة سجناء في بريطانيا يعملون في ورشة تصنيع الأدوات المعدنية داخل السجن بتصنيع المفتاح الرئيسي للزنازين عن طريق حفظ شكل المفتاح وصنعوا نسخة طبق الأصل تسمح لهم بشكل أساسي بفتح أي باب أثناء هروبهم. كما صنعوا سلمًا فولاذيًا طوله 25 قدمًا وبندقية "محلية الصنع".

ألقي القبض عليهم بعد 4 أيام، وهم يحاولون التخطيط لسرقة طائرة.

باسكال بابيت





نجح باسكال باييت في الهروب ثلاث مرات من سجون شديدة الحراسة في فرنسا باستخدام طائرات هليكوبتر مسروقة، كانت أولى عمليات الهروب عام 2001 عندما هرب من سجن عبر مروحية اختطفها شريكه.

وتم القبض عليه وإضافة 7 سنوات إلى مدة الحكم، وقام بالهروب مرة أخرى عام 2003 مع ثلاثة سجناء لكنه عاد إلى السجن في 2005 حيث استولى على مروحية السجن وهبط في براينول على بعد 38 كيلو متراً من مدينة تولون الفرنسية وأطلق سراح الطيار، إلا أنه ألقي القبض عليه عام 2007 بالقرب من برشلونة في إسبانيا، وكان قد قام بتغير ملامحه عن طريق إجراء جراحة تجميل.

أباطرة المخدرات المكسيكيون" لا يبنون أنفاقهم الخاصة" يناير 2001





خواكين جوزمان لويرا، المعروف أيضًا باسم "إيل تشابو"، هو تاجر مخدرات مكسيكي وزعيم سابق لعصابة سينالو. تمكن من الفرار من السجن مرتين. الأولى في يناير 2001. بعد أن ألقت الشرطة المكسيكية القبض عليه بتهمة الاتجارز في المخدرات، قام إل تشابو برشوة حراس السجن لمساعدته في الهروب من السجن عبر عربة غسيل وتمكن من تجنب القبض عليه لمدة 13 عامًا.

في عام 2014 ، أعيد اعتقاله وبعد 17 شهرًا ، هرب إل تشابو مرة أخرى. هذه المرة، التي اكتسبت الكثير من اهتمام وسائل الإعلام، عبر نفق طوله ميل تم بناؤه تحت السجن شديد الحراسة. لم يكن هذا نفقًا عاديًا ، فقد كان يحتوي على إضاءة وتهوية ودراجة نارية معدلة على مسارات كانت تُستخدم للمساعدة في بناء النفق. وألقي القبض عليه مرة أخرى في يناير 2016 ولا يزال في السجن.

الرجل المطاطي - سبتمبر 2012





شهد شهر سبتمبر من العام 2012 واحدة من أغرب حوادث الهروب في كوريا الجنوبية حيث ألقي القبض على أحد معلمي اليوجا وبعد خمسة أيام فقط من القبض عليه استطاع العبور بجسده من الجزء الصغير المخصص لإدخال الطعام من الزنزانة وهرب منها بالفعل لكنه اعتقل بعد ستة أيام فقط من هربه.

زبدة الفول السوداني





في يوليو من العام 2017 نجح مجموعة من المساجين في سجن مقاطعة ووكر بالولايات المتحدة في خدعة دهن بوابات السجن بزبدة الفول السوداني حتى لا يفرق بين بوابات السجن الداخلية وبوابة السجن الخارجية، فعندما يحاول السجان فتح الباب لهم لا يعرف إن كان يفتح بوابة السجن العمومية أم لا وهرب بالفعل 12 سجينا في هذه الحادثة.

لمسة نسائية - 2012





في عام 2012 فر رونالد سيلفا، مهرب مخدرات، من سجن برازيلي. عندما حضرت زوجته لزيارتها الأسبوعية، أعطت زوجها الملابس التي كانت ترتديها وارتدت الملابس التي كانت ترتديها في حقيبتها.

قام سيلفا بحلق ذراعيه وساقيه، ووضع أظافر وشعرا مستعارا وأحمر شفاه، وحذاء عاليا والزي الذي تركته له زوجته.

تمكن من المرور بجوار الحراس مباشرة والخروج إلى الشارع دون جذب أي انتباه. لكن بينما كان يسير باتجاه أصدقائه المنتظرين في محطة للحافلات، لاحظ شرطي ذكي أنه غير قادر على المشي بحذاء بكعب عالي، واعتقل.

"الهروب الهوليودي" من سجن إسرائيلي سبتمبر 2021





احتفى الآلاف من الفلسطينين والعرب، بخبر هروب الذكي لـ6 معتلقين من سجن جلبوع في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، بطريقة باهرة وذكية من خلال نفق تحت الأرض.

عملية فرار يبدو أنها كانت محبوكة جيدا على طريقة أغلام هوليوود، والفحص الأولي أظهر أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأنهم حفروا نفقا بطول عشرات الأمتار.