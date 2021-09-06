شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتنبأ مرضى كورونا بمدى احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي الإصابة الشديدة بـ كورونا إلى انخفاض مستويات الأكسجين، مما يجعل التنفس صعبًا للمرضى، ويرتبط نقص تأكسج الدم الصامت (انخفاض الأكسجين في الدم) بالعديد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، يمكن أن تكون أجهزة التهوية منقذة للحياة لمرضى كورونا الذين يعانون من أعراض تنفسية حادة، كما أن ضمان توفير الأكسجين في الوقت المناسب أمر مهم، ومع ذلك ، حتى الآن ، كان تحديد المرضى الذين تم قبولهم حديثًا والذين من المرجح أن يحتاجوا إلى أجهزة التنفس الصناعي للتنفس تحديًا للأطباء.

الآن ، طور باحثون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف الأمريكية أداة عبر الإنترنت يمكنها التنبؤ بدقة بالحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي لمرضى كورونا.



اداة للتنبؤ بمرضى كورونا الشديد

وفقًا للباحثين ، قاموا بتحليل الأشعة المقطعية لما يقرب من 900 مريض مصاب بفيروس كورونا تم تشخيصهم في عام 2020 لتطوير الأداة ، والتي يمكن أن يحدد الطاقم الطبي بسرعة من سيحتاج إلى مساعدة في التنفس باستخدام جهاز التنفس الصناعي بدقة 84٪.

قال أنانت مادابوشي ، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية بمعهد دونيل في كيس ويسترن ريزيرف ، إن معرفة أي من مرضى كورونا سيحتاجون إلى جهاز تنفس يمكن أن يساعد الأطباء في التخطيط لكيفية رعاية المريض والمستشفيات لتحديد عدد أجهزة التنفس التي يحتاجون إليها.

كيف تعمل الأداة؟

أوضح الأطباء أن الطاقم الطبي يمكنه تحميل صورة رقمية لمسح صدر المريض ، حيث تقوم أجهزة الكمبيوتر ذات التعلم الذكاء الاصطناعي (AI) بتحليلها والتنبؤ بما إذا كان المريض سيحتاج على الأرجح إلى جهاز التنفس الصناعي.

استخدم فريق البحث صور الأشعة المقطعية المأخوذة في عام 2020 لما يقرب من 900 مريض من الولايات المتحدة ومن ووهان بالصين لاختبار دقة الأداة، التي ساعدتهم على اكتشاف السمات المميزة للمرضى الذين انتهى بهم الأمر لاحقًا في وحدة العناية المركزة (ICU) واحتاجوا إلى مساعدة في التنفس.

قال المؤلف الرئيسي للورقة ، إن الأنماط الموجودة في التصوير المقطعي المحوسب التي كشفت عنها أجهزة الكمبيوتر لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وسمحت هذه الأداة للعاملين في المجال الطبي بإدارة الأدوية أو التدخلات الداعمة في وقت أقرب لإبطاء تقدم المرض، كما أنها ستسمح بالتعرف المبكر على أولئك المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة، أو الوفاة، وكان هؤلاء هم المرضى الذين هم مرشحون مثاليون لأجهزة التنفس الصناعي ".