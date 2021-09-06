شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق القهوة.. خد بالك 3 أخطاء ترتكبها هتفقدك فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من التناقض بين خبراء الصحة فيما يتعلق باستهلاك الكافيين وفقًا للعلم، فإن شرب القهوة له العديد من الفوائد الصحية في الوقت نفسه، ليس هناك من ينكر أنه من المحتمل أن يتسبب في آثار سلبية على صحتنا، تساعدك القهوة على البقاء يقظًا، وتحسن مزاجك ، ومستوى تركيزك ، وتزيد من كفاءة عقلك قد توفر لك حبوب القهوة أيضًا فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، لا يمكنك الاستمتاع بكل هذه الفوائد الصحية إلا إذا قمت تناول قهوتك بشكل صحيح، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

فوائد القهوة للعقل

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي من خلال التفاعل مع مستقبلات الأدينوزين عندما يرتبط الكافيين بهذه المستقبلات العصبية، فإنه يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يجعلك تشعر باليقظة تشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يعزز وظائف المخ على المدى القصير يمكن أن يحسن مزاجك وانتباهك وقدرتك على التعلم ووقت رد الفعل والوظائف العقلية الأخرى.

الإفراط في تناول القهوة

من الناحية المثالية، يجب ألا يتناول الشخص أكثر من كوبين من القهوة في اليوم 250 مل من الكافيين لا يؤذيك بأي شكل من الأشكال يمكن أن يؤدي تجاوز ذلك إلى آلام في البطن ، ونوبات صرع ، وزيادة مستويات حمض الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها ، وانخفاض تدفق الدم إلى القلب. كل هذه العوامل بمرور الوقت يمكن أن تقلل من طول العمر يمكن أن يزيد أيضًا من مستوى القلق والأرق لديك ويجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت.

وضع سكر مضاف أكثر من اللازم

يحتوي السكر المكرر على سعرات حرارية فقط وخالي من العناصر الغذائية إذا كنت بالفعل مدمنًا على الكافيين وتحمّل السكر المكرر ، فإن الأمور تصبح أكثر ضررًا قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى انهيار الطاقة وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وحتى مرض السكري حاول أن تستهلك كميات أقل من السكر واستبدله إن أمكن ببدائل التحلية الصحية حتى إضافة مسحوق القرفة يمكن أن يضيف التحلية إلى قهوتك.

تناول الكافيين بعد الساعة 2 بعد الظهر

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم عندما نشعر بالتعب ، نطلب فنجانًا من القهوة للحصول على طاقة فورية ويقظة لكن شربه بعد منتصف الوجبة يمكن أن يتداخل مع نومك ويبقيك مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي الأرق إلى العديد من الآثار الجانبية على صحتك وقد يؤثر أيضًا على أداء عقلك إذا كنت ترغب في شرب القهوة بعد وقت الغداء ، تناول قهوة منزوعة الكافيين يحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بفنجان القهوة المعتاد.