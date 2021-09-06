شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: شركات التبغ لعبت دورا كبيرا للترويج لمنتجاتها خلال وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هيبى جودة، المسئولة بوحدة مكافحة التدخين بمنظمة الصحة العالمية، عن أننا نعلم أن الأدلة تشير بقوة إلى أن المدخنين هم أكثر عرضة للمعاناة بنسبة تصل إلى 50% من فيروس كورونا، موضحة أن هذا يعني أن المدخنين هم أكثر عرضة لأعراض أسوأ، وأكثر عرضة للدخول للمستشفى، وأكثر عرضة للدخول إلى وحدات العناية المركزة ويحتاجون إلى المساعدة في التنفس أو التهوية.



كلاهما يدمر صحتك

وأضافت، في بيان أنه من المرجح أن يموت المدخنون من فيروس كورونا أكثر من أي شخص لم يدخن مطلقًا، بشكل عام، نعلم أن التبغ له الكثير من الأضرار التي تلحق بصحة الناس والتي تسبب أمراض القلب والسكري وأمراض الرئة مثل أمراض الرئة المزمنة والسرطانات مثل سرطان الرئة، وكل هذه الظروف أيضًا، كما نعلم الآن، تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.



التبغ المسخن يحتوى على نفس مخاطر التبغ التقليدى

وأشارت الدكتورة هيبي إلى أننا نعلم مدى ضرر التبغ على صحتنا، ومع ذلك، خلال هذا الوباء، رأينا صناعة التبغ تبتكر طرقًا جديدة ومبتكرة لجذب المزيد والمزيد من الناس إلى التبغ، تحدث إلينا عن هذه الجهود التي تبذلها الصناعة.



خدعوك فقالوا التبغ المسخن امن

وأوضحت الدكتورة هيبي جودة، المسئولة بوحدة مكافحة التدخين بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن صناعة التبغ والصناعات الأخرى التي تشارك في تصنيع وتسويق السجائر الإلكترونية، أو التبغ المسخن، على سبيل المثال، نشطة للغاية خلال الجائحة ولا تزال كذلك، على وجه الخصوص في أوقات الإغلاق، على سبيل المثال، قاموا بالتأكد من أن المستهلكين لديهم وصول مستمر إلى هذه المنتجات الضارة والتي وصلت لبيعها على الأرصفة.

وقالت: ما يثير القلق بشكل خاص بشأن هذه الأشكال هو الوصول لأولئك الذين هم دون السن القانونية، والذين لا يستطيعون عادةً الوصول إلى هذه المنتجات أو صعوبة في الوصول إليها، يمكن أن يصبحوا أسهل من خلال نظام التوصيل بالطرق غير الشرعية، موضحة إنهم أيضًا يقدمون خصومات ترويجية، وخصصوا هاشتاج "ابقى بالمنزل" #StayAtHome على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراضهم التسويقية، وادعوا أن منتجات النيكوتين والتبغ الإلكترونية كانت رفيقة جيدة للعمل من المنزل، وما إلى ذلك.



التدخين الالكترونى ضار بصحتك

وأضافت، أنه على مستوى أكثر استراتيجيًا عالميًا، حاولوا بجد أن يبدوا وكأنهم جزء من الحل للوباء من خلال التبرع بأشياء مثل أجهزة التنفس الصناعي للبلدان، بالإضافة إلى غيرها من معدات الحماية الشخصية والأقنعة التي عليها شعاراتهم الخاصة، وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه، التزام الصمت التام بشأن دورهم في أكثر من 8 ملايين حالة وفاة بسبب التبغ كل عام.

وأكدت: تكاد تكون الفوائد التي تعود على أجسامنا عند الإقلاع عن التدخين وتعاطي التبغ بشكل عام فورية، في غضون 20 دقيقة من آخر سيجارتك، تحسن معدل ضربات القلب وضغط الدم، في غضون 12 ساعة، ستنخفض مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي، في غضون أسبوعين إلى 12 أسبوعًا، يمكنك توقع تحسن وظائف الرئة والدورة الدموية، وفي الواقع، في غضون سنة إلى أربع سنوات من الإقلاع عن التدخين، يكون خطر وفاتك حوالي نصف خطر المدخن الحالي، لذا، فإن أفضل وقت للإقلاع هو الآن.