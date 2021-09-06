شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات غذائية هتساعدك في التخلص من الإكتئاب وتحسين مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج كل شخص لإتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الأساسية والدهون الصحية من المعروف لتعزيز الصحه والمساعده على القيام بالمهام والأنشطة اليومية بشكل جيد ولكن هناك بعض الأخطاء التي نرتكبها في نظامنا الغذائية تؤدى إلى الإصابة بزيادة الوزن او بعض المشاكل الصحية وأيضا عدم الشعور بالراحة وتغير المزاج.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فالنظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير على الصحة العقلية ويجعلك تشعر إما بالسعادة أو بالضعف وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Public Health Nutrition Journal ، فقد ثبت أن اتباع نظام غذائي صحي ومغذي يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب بشكل كبير.

تغييرات في النظام الغذائي تساعد في تحسين مزاجك وتقليل أعراض الاكتئاب

تجنب الإفراط في تناول الكافيين: يواجه عشاق القهوة صعوبة في التوقف بتناول فنجان واحد فقط في اليوم بينما يعتبر تناول ما يصل إلى ثلاثة أكواب يوميًا أمرًا صحيًا ، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى أعراض الاكتئاب في مرحلة لاحقة يمكن للقهوة أن تبقيك مستيقظًا في الليل ، وتعيق نمط النوم وتحرمك من الراحة نتيجة لذلك ، يمكن أن يمر اليوم التالي بالتعب ويؤثر على الرفاهية.

لا تفوت وجبة الإفطار: الإفطار هو أهم وجبة في اليوم لأنه الوقت الذي يستعيد فيه جسمك طاقته بعد عدة ساعات طويلة يمكن أن يساعد تناول الإفطار بانتظام على تهدئة أعصابك وتحسين الحالة المزاجية والحفاظ على نشاطك طوال اليوم ومع ذلك ، إذا تخطيت وجبة الإفطار ، فقد يؤدي ذلك إلى القلق والإرهاق وبالتالي التأثير على الوظائف اليومية.

تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم: كشفت دراسة صغيرة أجريت في جامعة تكساس للتكنولوجيا أن مكملات السيلينيوم 200 ميكروجرام يوميًا لمدة سبعة أسابيع مرتبطة بتحسن أعراض الاكتئاب الخفيفة. تعتبر الأطعمة مثل البيض ولحم البقر والديك الرومي والدجاج والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والأسماك مصادر غنية للسيلينيوم.

تناول فيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية: في حين أن العناصر الغذائية مثل فيتامين د وأوميجا 3 معروفة بتأثيرها على تقليل الالتهابات وتقوية العظام وصحة القلب وتعزيز فقدان الوزن ، إلا أنها مرتبطة أيضًا بتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب قم بتضمين الأسماك والأطعمة المدعمة والمكسرات واللحوم الحمراء والأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل للحصول على حصتك من هذه العناصر الغذائية.

التزم بنظام غذائي متوسطي: يشمل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الكثير من الفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات والحبوب والبقوليات وغالبًا ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب يشمل هذا النظام الغذائي الأطعمة الغنية بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي لا تعزز الرفاهية فحسب ، بل تقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.