شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ممارسة الرياضة أثناء الحمل تحمى الأطفال من الإصابة بالربو ومشاكل الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الأبحاث التي أجراها علماء بجامعه أوسلو بالنرويج أن ممارسة الرياضة بانتظام أثناء الحمل تساعد الأطفال حديثي الولادة على تطوير رئتين أقوى وتجنب الإصابة بالربو، حيث سأل العلماء أكثر من 800 امرأة عن مدى نشاطهن أثناء الحمل ، ثم اختبروا وظائف الرئة لأطفالهن في عمر ثلاثة أشهر.

ووجدت الدراسة ، التي أجراها باحثون في جامعة أوسلو ، أن أطفال النساء اللائي يمارسن القليل من التمارين الرياضية كن أكثر عرضة للإصابة بضعف وظائف الرئة.



فوائد الرياضة للحوامل

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية، قال الخبراء إن النتائج أظهرت أهمية بقاء الأمهات الحوامل في حالة جيدة ، سواء بالنسبة لصحتهن أو لأطفالهن، وأن حوالي 8.6 % من الأطفال المولودين لأمهات غير نشيطات لديهم أدنى وظيفة في الرئة ، مقارنة بـ 4.2 % فقط من الأطفال المولودين لأمهات نشيطات.

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة هريفنا كاترين جودموندسدوتير:" أظهرت الدراسات السابقة أن الأفراد الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة في مرحلة الطفولة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالربو وأمراض الرئة الانسدادي الأخرى ووظائف الرئة المنخفضة في وقت لاحق من الحياة.

إذا كان النشاط البدني أثناء الحمل يمكن أن يقلل من مخاطر ضعف وظائف الرئة عند الرضع ، فسيكون ذلك وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين صحة الجهاز التنفسي للأولاد.

وقال البروفيسور جوناثان جريج، رئيس قسم طب الجهاز التنفسي والبيئي للأطفال في جامعة كوين ماري بلندن:" هناك الكثير مما نعرفه بالفعل عن أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية والنشاط بالنسبة للأمهات الحوامل ، ولكن لا يُعرف الكثير عن تأثير ذلك هذا على أطفالهم."

تقدم هذه الدراسة تلميحًا رائعًا إلى أن زيادة النشاط البدني للأمهات يرتبط بتحسين وظائف الرئة لدى أطفالهن تم تقديم نتائج الدراسة في المؤتمر الدولي الافتراضي لجمعية الجهاز التنفسي الأوروبية.