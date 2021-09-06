أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، إلى 88.683 ألف ليرة (58.65 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى 77.599 ألف ليرة (51.32 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى 66.513 ألف ليرة (43.99 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.732 ألف ليرة (34.21 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 ليسجل نحو 44.341 ألف ليرة (29.33 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى نحو 2.758 مليون ليرة (1824 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 620.794 ليرة (410.58 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الإثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلا لتقليص تدابيره التحفيزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1827.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 يونيو/ حزيران في 1833.80 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1829.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى "آي.جي"، إن الذهب يلقى الدعم من فكرة أن مجلس الاحتياطي ربما يتبع وتيرة أبطأ لتقليص التحفيز مقارنة مع ما كان يعتقد في السابق، ودولار أمريكي ضعيف.

وكشفت بيانات وزارة العمل، الجمعة، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين عند 728 ألفا.





كان جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، ألمح الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي ربما يلي إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهر مقابل عملات مناظرة رئيسية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع خفض وتيرة مشترياته الطارئة للسندات اعتبارا من ربع السنة المقبل.

في غضون ذلك، قال مصدر حكومي إن واردات الهند من الذهب في أغسطس/آب زادت إلى مثليها تقريبا عنها قبل عام إذ شجعت الأسعار الضعيفة تجار المجوهرات على تكثيف المشتريات لموسم المهرجانات.