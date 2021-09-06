“الصحة العالمية” تشير إلى قدرة سلالة “مو” على تفادي حماية الأجسام المضادة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 5:02 مساءً

أعلن ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية انه من الضروري أجراء مزيد من بحوث سلالة “مو” الجديدة لكورونا لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات سارية المفعول.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة “مو” من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا. وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة جديرة بالاهتمام، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

وقال المكتب الصحي في منظمة الصحة العالمية إن المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة “مو”، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.