صحة ورشاقة

“الصحة العالمية” تشير إلى قدرة سلالة “مو” على تفادي حماية الأجسام المضادة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 5:02 مساءً

منظمة الصحة العالمية

أعلن ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية انه من الضروري أجراء مزيد من بحوث سلالة “مو” الجديدة لكورونا لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات سارية المفعول.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة “مو” من فيروس اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا. وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة جديرة بالاهتمام، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

وقال المكتب الصحي في منظمة الصحة العالمية إن المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة “مو”، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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