أول عقار معالج لكورونا في العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 3:03 مساءً

أعلنت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية أن عقار “كوفيد غلوبولين”، وهو أول عقار مناعي مميز مسجل في العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية.

وقالت أولغا إيخلر، رئيسة قسم الدعم الطبي في وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية، في تصريح على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: “تجري الآن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار تم تحضيره في مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ، وهو غلوبولين مناعي مميز مضاد لكوفيد”، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجّلت مطلع أبريل أول غلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض.

وينتظر بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، استخدام الدواء في علاج الحالات المتوسطة والشديدة من عدوى كوفيد-19.