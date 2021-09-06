روسيا تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 17856 إصابة و790 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا للمؤشرين مقارنة مع معدلات أمس /18645 إصابة و793 حالة وفاة/.



وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إلى أن إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" بلغ 7 ملايين و 30 ألفا و 455 إصابة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 187 ألفا و990 حالة وفاة .