شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته حول الموز الأحمر وفوائده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

يأتي الموز الأحمر بحجم أصغر قليلاً وكثافة أقل من الموز الأصفر مع لب بلون كريمي ومذاق حلو.



يُعرف الموز الأحمر أيضاً بالموز الكوبي، وهو ثمرة من أصول آسيوية قديمة، معروف بنكهته الحلوة وخصائصه العديدة المفيدة.

الموز الأحمر هو نوع من الموز الأصفر الأكثر شهرة وانتشاراً في العالم، تتميز قشرته الخارجية باللون الأحمر، وفي الداخل يتكون من لب طري بلون الكريمة ومذاق رائع قريب من رائحة التوت.

يُزرَع هذا النوع من الموز في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وعادة ما يستغرق حوالي 9 أشهر حتى يصل إلى مرحلة النضج ومن أشهر الدول التي يُزرَع فيها كوستاريكا والمكسيك وبعض الدول الأفريقية مثل تنزانيا وزنجبار.

أصله

ظهر الموز الأحمر لأول مرة في الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر، ويعد رمزاً للخصوبة في الهند، كما يُعامَل كمنشط جنسي في أمريكا الوسطى.

ووفقا لموقع "فان بيدج" الإيطالي كشف العديد من فوائد الموز الأحمر، نستعرضها في السطور التالية:

1. خسارة الوزن

يمكن إدراج الموز الأحمر ضمن وجبات التخسيس لقلة سعراته الحرارية وغناه بالمياه والأملاح المعدنية، مما يساعد على خسارة الوزن.

2. صحة العيون

يحتوي الموز الأحمر على الكاروتينات واللوتين والبيتا كاروتين، وهي مضادات أكسدة طبيعية قادرة على حماية صحة العينين وتحسينها.

3. صحة القلب

بفضل غنى الموز الأحمر بالبوتاسيوم يعتبر حليفاً ممتازاً لصحة القلب والأوعية الدموية بأكملها والدماغ.

4. علاج الإجهاد

في حالة المعاناة من الإجهاد والتعب، يساعد الموز الأحمر على استعادة النشاط وتعزيز مستويات الطاقة في الجسم، بفضل احتوائه على الأملاح المعدنية المفيدة.

5. تقوية الجهاز المناعي

بفضل احتوائه على فيتامين سي، يساعد الموز الأحمر على تحفيز ويحسن جهاز المناعة.

كما أن فيتامين سي مفيد للغاية في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

6. إنتاج خلايا الدم البيضاء

يحتوي الموز الأحمر على فيتامين ب 6 مما يعمل على دعم وتحفيز إنتاج وعمل خلايا الدم البيضاء، بالإضافة إلى تأثيره المضاد للجراثيم.

7. تحسين الهضم

الموز الأحمر مناسب للغاية لمَن يعانون مشاكل صحية في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تزيد من كفاءة حركات الأمعاء وتهدئة اضطرابات المعدة.

8. استخداماته في المطبخ

يعد الموز الأحمر وجبة خفيفة مثالية للتغلب على جوع منتصف اليوم، أو استخدامه في إعداد طبق سلطة فواكه موسمية غنية.

على سبيل المثال في المطبخ التايلاندي، يستخدم الموز الأحمر كعنصر حلو وحامض في اللحوم أو كاري السمك.

وفي المطابخ الأخرى يقطع الموز الأحمر إلى شرائح ثم تقلى بالزيت، كحلوى شهية أو يُعد منه كوب عصير طازج شهي.

ولكل محبي الوصفات الكلاسيكية، يمكن استخدام الموز الأحمر لتحضير الآيس كريم والكعك في المنزل.