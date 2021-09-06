شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من استشاري لمرضى السكري بشأن النسبة المثالية للسكر في الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر نصيحة مهمة لمرضى السكري، حول النسبة المثالية للسكري في الدم. وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، إنه يجب ألا يتجاوز نسبة السكر التراكمي (خلال أخر 3 شهور) في مريض السكري ٧%. وأضاف أنه يجب أن يكون الكوليسترول الضار LDL تحت ٧٠ في مريض الضغط والسكري معاً أو مريض السكري وجلطة في القلب او الدماغ.

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