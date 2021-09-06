شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لشرب مرق العظام.. يقويك ويحسن صحه شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرق العظام هو سائل غني وشفاف مصنوع عن طريق غلي عظام الحيوانات في الماء لبضع ساعات، نظرًا لأنه مليء بالعناصر الغذائية، قد يقدم مرق العظام مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة نظرا لاحتوائه على البروتين والكولاجين وغيرها من العناصر الغذائية، وفقا لتقرير لموقع insider.

اختر عظام أي حيوان مثل الدجاج أو البقر للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية.

توضع العظام في قدر كبير من الماء ويضاف الملح والفلفل حسب الرغبة .

أضف بضع ملاعق صغيرة من أحد المكونات الحمضية مثل خل التفاح أو الليمون إليها، مما يساعد على تكسير الكولاجين في العظام .

أضف الخضار مثل البصل والجزر والكراث بالإضافة إلى التوابل مثل القرنفل واليانسون إلى القدر.

للحصول على نكهة إضافية ومغذيات مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة .

دع المرق ينضج على الموقد لمدة ثلاث إلى أربع ساعات، وأحيانًا تقشر أي رغوة ترتفع إلى الأعلى .

انزع العظام ولكن اترك اللحوم والخضروات في المرق للحصول على وجبة أكثر إشباعًا وتوازنًا .

طريقة عمل مرق العظامفوائد لمرق العظام والكمية التي يجب أن تشربهانسبة عالية من البروتين

مرق العظام مصدر غني للأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات.

يحتوي كوب واحد من مرق عظام الدجاج على 9 جرامات من البروتين، بينما يقدم كوب واحد من مرق عظام اللحم البقري 11 جرامًا من البروتين، لذلك يمتص جسمك الأحماض الأمينية في مرق العظام بسهولة للمساعدة في بناء العضلات والأنسجة والعظام.

يحسن صحة الشعر والجلد والأظافر

مرق العظام يحتوي أيضًا على الكولاجين، وهو البروتين الرئيسي في الأنسجة الهيكلية والضامة مثل الجلد والعظام والعضلات والأوتار والأربطة، يعطي هيكلها الليفي هذه الأجزاء من الجسم شكلها وقوتها ومرونتها.

يمكن للكولاجين الموجود في مرق العظام تقوية شعرك وجلدك وأظافرك، مرق العظام قد يكون مفيدًا بشكل خاص للحوامل، حيث يمكن أن يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد أثناء الحمل، بينما تتمدد بشرتك وتنمو.

يحمي العظام والمفاصل

يحمي الكولاجين الموجود في مرق العظام المفاصل أيضًا من التدهور المرتبط بالعمر لذلك، قد يكون مرق العظام مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض العظام والمفاصل مثل هشاشة العظام، مرق العظام يحتوي على الكالسيوم، وهو معدن معروف للحفاظ على عظام قوية ومنع فقدان العظام مع تقدمنا ​​في العمر.

يساعد في مشاكل الجهاز الهضمي

مرق العظام هو مصدر غني للجلوتامين، وهو حمض أميني يحسن الهضم وصحة الأمعاء