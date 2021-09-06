شكرا لقرائتكم خبر عن جراحى الأعصاب يشاركون فى تشييع جنازة الدكتور الفنان سمير الملا ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الباهى أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، إن الدكتور سمير الملا رئيس أقسام جراحة المخ والاعصاب بطب عين شمس الأسبق، والذى توفى فجر اليوم، سيتم تشييع جنازته بعد صلاة الظهر بمسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث توفى بمستشفى سعاد كفافي التابعة للجامعة فجر اليوم الأثنين.



خلال حضوره احد المؤتمرات العلمية

وقال الدكتور خالد البهي زميل الدكتور سمير الملا في تصريح خاص لــ "الخليج 365 "، إنه كان يشغل منصب الرئيس السابق للجنة ترقية الأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب السابق بجامعة مصر للعلوم والتنكولوجيا، وله الفضل الكبير في تعليم أجيال من جراحى المخ والاعصاب بجامعة عين شمس.

وأشار إلى أنه سيحضر صلاة الجنازة عدد كبير من زملائه وتلامذته الذين يكنون له الفضل والعرفان في تعليمهم.



الدكتور سمير الملا جراح المخ والاعصاب

وقال، إن الدكتور سمير الملا من أوائل الجراحين المصريين الذين حصلوا على زمالة كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وله أيادى بيضاء في تطوير قسم جراحة والاعصاب بجامعة عين شمس، وله الفضل أيضا في مساعدة تلامذته في السفر إلى الخارج والحصول على التدريب والشهادات بالولايات المتحدة الأمريكية، وانجلترا، وألمانيا، واليابان، مضيفا، إن أهم هواياته كان التمثيل ورغم ذلك لم يؤثر ذلك في نشاطه العلمى والأكاديمي ومساعدة المرضى بالمستشفيات الجامعية.



سمير الملا

من جانبه أضاف الدكتور محمد سمير الملا، إن والده الراحل سمير الملا طبيب المخ والأعصاب الشهير يهوى الفن فاشترك فى العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره ومن المسلسلات التى اشترك بها "مبروك جالك ولد عام1978 و "دموع فى عيون وقحه" عام 1980 و "رأفت80 و "رأفت الهجان"عام1990 و "الفرار من الحب" عام 2000 و "إغتيال شمس"عام2010 ومن أفلامه " الإرهاب "عام1989 و " قشر البندق "عام1995 و "التوربينى" عام2007.

وأخر أعماله مسلسل "صاحب السعادة" بطولة الزعيم عادل إمام ويشارك فى بطولته النجم أحمد عيد، لبلبة، خالد زكى، نهال عنبر، محمد إمام، أحمد حلاوة، إنجى وجدان، أمينة خليل، إدوارد، تأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.