شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من دهون البطن فى 5 طرق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون التخلص من دهون البطن الأكثر صعوبة على الإطلاق، وتعد مصدر قلق للجميع، فهى تزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تُعد دهون البطن أيضًا عامل خطر للإصابة بـ "متلازمة التمثيل الغذائي" ، والتي تشمل حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم والكولسترول، وإذا كنت تلاحظ صعوبة في التحكم في الوزن أو الحرق، يجدر بك فحص هرمونات الغدة الدرقية للتأكد من أن المستويات صحية، وبحسب ما نشره موقع "instyle" يمكن فقد دهون البطن بأحداث تغييرات بسيطة مثل دمج المزيد من الأطعمة الكاملة في كل وجبة، أو التخطيط لوجباتك مسبقًا والبعد عن التوتر .

1- تتناول البروتين والألياف والدهون الصحية

ربما تكون أفضل طريقة لفقدان دهون البطن هي تقليل الأطعمة المصنعة، وخاصة الكربوهيدرات المكررة والسكريات، وإضافة المزيد من البروتين والحبوب الكاملة والدهون الصحية إلى نظامك الغذائي، ويجب زيادة حجم الألياف حيث يمكن أن تساعد الألياف، وخاصة البريبايوتيك، في تحسين البيئة البيولوجية في الجهاز الهضمي .

2 - تناول الطعام بانتظام

للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك، يجب تناول الطعام بانتظام ، كل ثلاث إلى أربع ساعات تأكد من أن وجباتك الخفيفة منتظمة، ويجب أن تحتوي الوجبات الخفيفة بشكل خاص على نسبة عالية من البروتين والألياف

3- شرب الماء

إن ترطيب نفسك بشكل مناسب سيكون دائمًا مهمًا لصحتك، وعلى الرغم من عدم وجود رابط مباشر بين الماء وفقدان الوزن، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح يساعدك على البقاء متيقظًا وحيويًا ويساعد كل شيء على العمل بسلاسة في جسمك من درجة الحرارة إلى الهضم، وسيساعدك تناول المزيد من الفاكهة والخضار المليئة بالماء على الحفاظ على ترطيب جسمك أيضًا.

4- ممارسة التمارين الرياضية

لا يتعلق الأمر فقط بالخيارات الغذائية، فإن التمارين الرياضية عامل رئيسي في فقدان دهون البطن، ويمكن أيضًا أن تساعدك في تنظيم قدرتك على النوم بعمق، و يمكن أن تكون التغييرات في أنماط نومك مرتبطة أيضًا بالتغيرات الهرمونية ، لذا فإن زيادة مستوى نشاطك تدريجيًا من خلال مزيج من تمارين القوة وتمارين القلب يمكن أن تساعدكما في بناء كتلة الجسم النحيل، ما يساعد على حرق المزيد من الطاقة أثناء الراحة، والمساهمة في تحسين نوعية نومك.

5-التحكم في التوتر

الحفاظ على مستويات التوتر لديك منخفضة هو أولوية قصوى لإدارة الوزن الصحي، قد تساهم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول في زيادة دهون البطن، فعندما يرتفع هرمون الكورتيزول بشكل مزمن، يمكن للمرء أن يلاحظ اضطراب النوم، وزيادة الوزن، وضعف العضلات، وتقلب المزاج، والقلق، والإرهاق.