شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات ومعادن يحتاجها جسمك لمواجهة مرحلة الشيخوخة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يحتاجه جسمك من حيث التغذية سيتغير مع تقدمك في السن، وتصبح الفيتامينات والمعادن الأساسية أكثر أهمية لصحتك العامة ومناعتك، فهناك 5 فيتامينات ضرورية لشيخوخة صحية ووتقليل مخاطر الإصابة بأمراض السكر وضغط الدم ولدعم صحة الأمعاء ووفقًا لما نشره موقع "wellandgood".

1.المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن يعزز قوة العظام وإنتاج البروتين، كما أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم المستقرة، إذا كنت ترغب في زيادة كمية المغنيسيوم التي تتناولها يوميًا ، فابحث عن الأطعمة النباتية الغنية بالألياف، مثل الخضراوات الورقية والعدس والبقوليات والحبوب الكاملة.

2.البروبيوتيك

بالإضافة إلى دعم صحة الأمعاء بشكل عام، تحمي البروبيوتيك أيضًا من الحساسية، وتخفف من أعراض القولون العصبي، ويمكن أن تساعد في إدارة الوزن باستمرار ومكافحة الالتهاب، يمكنك شراء البروبيوتيك كمكمل غذائي، أو دمجه في نظامك الغذائي الطبيعي، مثل الزبادي والجبن الطري مفيدة للأمعاء أيضًا.

3.فيتامين د

تقل احتمالية امتصاص جسمك لفيتامين د من الشمس مع تقدمك في العمر، بالنسبة للبعض، قد يعني ذلك مضاعفة استهلاكك اليومي لفيتامين د، للمساعدة على امتصاص الكالسيوم ودعم وظيفة العظام والعضلات والمناعة.

لتخزين فيتامين أشعة الشمس، أضف بعض الأطعمة الغنية بفيتامين د إلى نظامك الغذائي، صفار البيض، على سبيل المثال، مصدر كبير لفيتامين د، هو الأسماك مثل السلمون والتونة مصادر جيدة أيضًا، كما يحتوى الحليب والجبن على الكثير من فيتامين د.

4.الكالسيوم

مع تقدمك في العمر، ستبدأ في فقدان المزيد من هذا المعدن مما تمتصه، يجب أن تحصل النساء فوق سن الخمسين على "كالسيوم" أكثر بنسبة 20 % من البالغين الآخرين، فهناك الكثير من الطرق الأخرى لزيادة كمية الكالسيوم التي تتناولها، يمكن أن يحتوي الحليب البديل المدعم، وخاصة جوز الهند والأرز واللوز، على ما يصل إلى 450 مجم من الكالسيوم لكل كوب من الأطعمة النباتية الأخرى، مثل الفاصوليا البيضاء، والكرنب الأخضر.

5.أحماض أوميجا 3 الدهنية:

تدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية (الدهون الجيدة) صحة الدماغ والعين، كما يمكن المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والتهاب المفاصل وضعف البصر.

بالنسبة للمصادر الجيدة لهذه الدهون الصحية، فإن الأسماك الزيتية ، مثل الماكريل والسلمون، هي من أسهل المصادر التي يمكن العثور عليها، وتناول بعض الأطعمة النباتية مثل بذور الشيا والجوز للحصول على دفعة من أوميجا 3.