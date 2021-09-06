شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء لا يجب فعلها بعد سن الخمسين للحفاظ على صحتك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سن الخمسين يجب عليك الحفاظ على صحتك والالتزام بتناول الأطعمة الصحية وممارسة النشاط الرياضى للحفاظ على صحة عظامك، والأهم من ذلك تجنب الوقوع في بعض العادات السيئة الشائعة والتي يقع فيها الكثير من الأشخاص، ووفقا لموقع " eatthis"، حدد خمسة أشياء لا يجب فعلها أبدًا بعد سن الخمسين ومنها.

1 - تخطي الفحوصات الروتينية:

الخمسينيات من عمرك هي العقد الذي يصبح فيه عدد من اختبارات فحص السرطان أمرًا بالغ الأهمية، أفضل طريقة للوقاية من أمراض تقصير العمر هي اكتشافها مبكرًا، توصي جمعية السرطان الأمريكية بفحص سرطان القولون في سن 45 للأشخاص المعرضين لخطر متوسط، إلى جانب اختبار ضغط الدم وسكر الدم (A1C).

2 - عدم النوم الكافى:

النوم ضروري لصحة جيدة وعمر أطول، تم ربط النوم السيئ بزيادة الوزن والسكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب وحتى الخرف، لأن الجسم يصلح نفسه أثناء النوم ، ويطرد السموم من الجسم ، ويصلح الضرر الخلوي،و يوصي الخبراء بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، إذا كنت تواجه مشكلة في النوم أو البقاء نائمًا ، فتحدث مع طبيبك، قد ينصحون بتقليل الكافيين، أو الحد من القيلولة، أو ممارسة المزيد من التمارين، أو معالجة القلق أو الاكتئاب.

3 - تخطي تمارين القوة:

تعتبر تمارين القوة (أو تمارين المقاومة) أمرًا مهما للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي وفقدان الوزن ،و مفتاحًا لصحة العظام بحلول سن الأربعين ، حيث تنخفض كثافة عظامنا بنحو 1٪ سنويًا، وتشير الدراسات إلى أن رفع الأثقال الخفيف مع التكرارات الأعلى يمكن أن يزيد من كثافة العظام، استهدف تمرينين من تمارين القوة أسبوعيًا.

4 - تجنب طبيب الأسنان:

أمراض اللثة هي حالة تزداد بعد سن الـ 50، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان ، وربطت الدراسات أمراض اللثة بمشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام ، وتأكد من أنه يقيس اللثة ويراجع صور الأشعة السينية الخاصة بك بحثًا عن علامات فقدان العظام.

5 - تجاهل صحتك العقلية:

يمكن أن تظهر مشكلات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب مع تقدم العمر ، حتى في الأشخاص الذين لم يسبق لهم تجربة ذلك في سنوات شبابهم، يمكن أن تكون العلامات خفية إذا كنت تعاني من زيادة الإرهاق أو ضعف النوم ، فتحدث مع طبيبك.

واحرص على تخصيص وقت للضحك لفوائده الصحية فالضحك يعزز امتصاصك للهواء الغني بالأكسجين ، ويحفز قلبك ، ورئتيك ، وعضلاتك ، ويزيد من الإندورفين الذي يفرزه عقلك، كما يمكن للضحك أيضًا أن يحفز الدورة الدموية ويساعد على استرخاء العضلات، وكلاهما يمكن أن يساعد في تقليل بعض الأعراض الجسدية للتوتر، وثبت أيضًا أن الضحك يقوي جهاز المناعة ويخفف الألم ويحسن مزاجك.