شكرا لقرائتكم خبر عن هل متغير MU أكثر عدوى من سلالة دلتا لكورونا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور فيروس كورونا تحور الفيروس عدة مرات أولاً ألفا ثم دلتا ولامبادا والآن اكتشف الباحثون نوعًا جديدًا من كورونا يسمى مو، تم تصنيف هذا الفيروس المتحور مؤخرًا على أنه "متغير الاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية، وقد تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا في يناير 2021 في الأشهر السبعة الماضية، تم الإبلاغ عن وجوده في حوالي 39 دولة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا.

هل متغير Mu أكثر عدوى من دلتا؟

يختلف التركيب الجيني لمتغير مو عن السلالة الأصلية للفيروس وهذا يعني أيضًا أنه يمكنه التهرب بسهولة من الحماية التي توفرها لقاحات كورونا التي يتم تقديمها في جميع أنحاء العالم الشيء الوحيد المطمئن هو أنه حتى بعد تواجده منذ يناير، لا يبدو أن هذا البديل يتفوق على متغير دلتا، السائد في معظم أنحاء العالم وفقًا للدراسات المبكرة التي أجراها باحثون من إيطاليا، فإن متغير Mu عرضة للأجسام المضادة التي ينتجها لقاح فايزر ومع ذلك، فإنهم لا يعملون بكفاءة كما يعملون على السلالة الأصلية للفيروس.

تشير دراسة أخرى مبكرة من المملكة المتحدة إلى أن طفرات معينة قد تساعد متغير مو على الهروب من جهاز المناعة.

لماذا يتحور الفيروس؟

يحدث نوع مختلف من الفيروس عندما يكون هناك تغيير أو طفرة في التركيب الجيني الأصلي للفيروس إن الطبيعة العامة للحمض النووي الريبي للفيروس بما في ذلك الفيروس التاجي تتطور وتغير بنيتها بمرور الوقت قد يحدث ذلك بسبب الفصل الجغرافي، التغييرات في بنية الحمض النووي الريبي في حالة وجود فيروس ليست جديدة ونفس الشيء ينطبق على فيروس كورونا تتحور جميع الفيروسات بما في ذلك الأنفلونزا والبرد بمرور الوقت لهذا السبب يوصى بأخذ لقاح الأنفلونزا كل عام للتعامل مع الإصدار الأحدث من الفيروس.

لماذا وصف متغير مو أنه مثير للاهتمام؟

يتم تصنيف الفيروسات عمومًا تحت قسمين "متغير مثير للقلق" و "متغير من الاهتمام" تم وصف متغير Mu على أنه متغير الاهتمام ، مما يعني أنه يبدو أنه لديه القدرة على إحداث المزيد من الضرر. مو لديه القدرة على التسبب في ضرر أكبر، ولكن لا تزال هناك أدلة أقل لتأكيد ذلك.

بصرف النظر عن هذا البديل الجديد الذي ظهر في كولومبيا ، صنفت منظمة الصحة العالمية أربعة متغيرات أخرى - إيتا، وإيوتا، وكابا، ولامبدا - باعتبارها متغيرات ذات أهمية.

تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن Mu هو متغير خطير وقد يهيمن حتى على متغير دلتا في الأوقات القادمة في مثل هذه الحالة ، سيتم ترقيته كمتغير مثير للقلق مثل Alpha و Beta و Gamma و Delta.

هل سيكون هناك المزيد من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا؟

نعم، تحور الفيروس أمر طبيعي تمامًا مع انتشاره إلى مناطق مختلفة، وعرق ومنطقة جغرافية ، يستمر الحمض النووي الريبي في التحور، منذ نشأة فيروس كورونا، تم اكتشاف متغيراته من أجزاء مختلفة من العالم من وقت لآخر بعض المتغيرات أقل عدوى، فهي تأتي وتذهب ولا يعرف أحد عنها ، في حين أن البعض الآخر أكثر عدوى ولديه القدرة على التسبب في ضرر أكبر للإنسان.

هل اللقاحات فعالة مع هذه المتغيرات؟

تم تطوير اللقاح الذي يتم إعطاؤه حاليًا وفقًا للتركيب الجيني للسلالة الأصلية للفيروس تستهدف معظم هذه اللقاحات البروتين الشائك للفيروس عندما يحاولون إدخاله في الخلايا تعرضنا اللقاحات للبروتين المرتفع للفيروس حتى يتعلم جهاز المناعة لدينا القتال بعد ملامسة كورونا، نظرًا للتغير في بنية بروتين السنبلة في المتغير، فقد لا يكون اللقاح فعالًا عليهم.