شكرا لقرائتكم خبر عن اختر الدهون الصحية.. 5 فوائد لتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليست كل الدهون ضارة بصحتك، فهناك أنواع جيدة وصحية تحتوى على فوائد عديد للجسم منها الدهون التي تحتوى على الأوميجا 3، حيث تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية على وجه الخصوص أدوارًا مهمة مختلفة في جسمك وتوفر العديد من الفوائد الصحية.

يعد تناول الأحماض الدهنية أوميجا 3 ضروريًا لصحة الدماغ وصحة القلب والجهاز المناعي، و تشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأسماك الغنية بالأوميجا 3 مثل السلمون والتونة والجوز وبذور الكتان وزيت الكانولا.

ووفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك ثلاثة أنواع من أحماض أوميجا 3 الدهنية: حمض اللينولينيك (ALA) الموجود في الزيوت النباتية ، وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وكلاهما موجود بشكل شائع في الزيوت البحرية، و فيما يلي 5 فوائد صحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية:

يحارب الاكتئاب والقلق

الاكتئاب والقلق من الاضطرابات النفسية الشائعة، ووفقًا للدراسات ، فإن الأشخاص الذين يستهلكون أوميجا 3 بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، حيث يساعد تناول مكملات أوميجا 3 أيضًا على تحسين الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق.

يحسن صحة العين

يعد حمض أوميجا 3 الدهني ، مكونًا هيكليًا رئيسيًا لشبكية العين، وقد يسبب نقصه مشاكل في الرؤية، كما قد يساعد الحصول على كمية كافية من أوميجا 3 في منع التنكس البقعي الذي يمكن أن يسبب ضعف البصر والعمى.

يعزز صحة دماغ الجنين

إذا كنت حاملاً ، تأكدي من أنك تحصلين على كمية كافية من أوميجا 3، فهى ضرورية لنمو دماغ طفلك وتطوره، وقد يؤدي الحصول على كمية كافية من أوميجا 3 أثناء الحمل إلى تحسين ذكاء طفلك وتقليل خطر الإصابة بعدة أمراض.

يمنع أمراض القلب

أظهر الباحثون ارتباطًا بين استهلاك أحماض أوميجا 3 الدهنية وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فيمكن أن تقلل أوميجا 3 من الدهون الثلاثية ومستويات ضغط الدم والحماية من الالتهابات، وجميع عوامل الخطر لأمراض القلب، يمكن لأوميجا 3 أيضًا أن تمنع الصفائح الدموية من التكتل معًا وتمنع تكوين جلطات الدم الضارة.

يقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو اضطراب عقلي شائع بين الأطفال، يتميز بعدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع، وقد كشفت العديد من الدراسات أن مكملات أوميجا 3 يمكن أن تقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، وتعمل الدهون الصحية أيضًا على تحسين الانتباه وتقليل فرط النشاط والاندفاع والعدوانية.