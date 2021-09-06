ما هو المقدار الحقيقي للحلويات المسموح تناولها يوميا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت اختصاصية الغدد الصماء والتغذية، الطبيبة تاتيانا بوشاروفا، إن المعدل اليومي للسكر للبالغين، وفقًا لتوصية منظمة الصحة العالمية (WHO)، هو من 25-50 غرامًا.

وقالت بوشاروفا: “الرقم لا يشمل السكر الحبيبي الذي نضعه في الشاي فحسب، بل يشمل أيضًا الحلويات والمنتجات التي تحتوي على سكر مخفي، كالكاتشب والصلصات والخضروات المعلبة والموسلي وحبوب الإفطار ومنتجات الألبان قليلة الدسم”.

وأشار الأخصائي إلى أن 25 غرامًا تمثل حوالي 5 إلى 6 ملاعق كبيرة من السكر.

وأكدت الاختصاصية أنه بالنسبة للأطفال دون سن العاشرة، فإن معدل السكر يصل إلى ثلاث ملاعق صغيرة يوميًا. وبالنسبة للأطفال دون سن الثالثة، يجب تناول السكر فقط من الفاكهة والفواكه المجففة والخضروات.

حذرت خبيرة التغذية الأمريكية آمي جودسون في السابق من الاستهلاك المفرط للمشروبات الغنية بالسكر. وأوضحت أن مثل هذه السوائل يمكن أن تؤدي إلى التهابات في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، حثت على عدم تعاطي الكحول. فهو يؤثر سلبًا على المعدة، ما قد يؤدي لاحقًا إلى حدوث أمراض جرثومية.