اختبار بسيط للإبهام يكشف عن السكتات الدماغية.. تعرف عليه

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

يمكن لفحص بسيط للإبهام أن يمنع آلاف السكتات الدماغية القاتلة كل عام.



الاختبار، الذي يتضمن قياس النشاط الكهربائي للقلب أثناء مروره عبر الإبهام، يلتقط علامات الرجفان الأذيني، وهو سبب رئيسي للسكتات الدماغية التي تصيب الملايين حول العالم.

ويحدث الرجفان الأذيني عندما تتعطل الإشارات الكهربائية للقلب، وهو يؤثر على كبار السن، على الرغم من أن الرياضيين يمكن أن يعانوا منه أيضاً.

ويصبح معدل ضربات القلب غير منتظم عند مرضى الرجفان الأذيني، ويمكن أن تتشكل الجلطات وتنتقل إلى الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية قد تودي بحياة المريض.

ووجدت دراسة جديدة أجراها معهد كارولينسكا السويدي على 28000 شخص في السبعينيات من العمر، أن الفحص المنتظم عبر الإبهام يمنع جلطات الدماغ بنحو 2% - ما يعادل 2000 سكتة دماغية سنويًا في المملكة المتحدة - عن طريق الكشف عن الرجفان الأذيني بشكل مبكر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.