مشروبات للتخلص من احتباس السوائل

بيروت - نادين محمد -

جميع أنواع الشاي مدرة للبول إلى حد ما لأنها تزيد من امتصاص الماء وبالتالي زيادة إنتاج البول و التخلص من الماء المحتبس في الجسم. ومع ذلك، هناك بعض النباتات التي يبدو أن لها تأثير مدر للبول أقوى. هذه الأنواع من المشروبات تحفز الجسم على التخلص من احتباس السوائل وبالتالي تساعد في تخفيف التورم.

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يعتبر الشاي المدر للبول أيضًا حلًا طبيعيًا رائعًا لاستكمال علاج التهابات المسالك البولية ، حيث يساعد في التخلص من البول ، مما يساعد بدوره على تطهير المسالك البولية. ومع ذلك ، من الناحية المثالية ، يجب ألا تتناول المشروبات المدرة إلا تحت إشراف الطبيب المشرف على العلاج. هذا لضمان عدم تناول أي عشب يتعارض مع تأثيرات الدواء المستخدم ، مثل المضادات الحيوية.

1. شاي البقدونس

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يعتبر شاي البقدونس أحد أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا للمساعدة في التخلص من احتباس الماء ، وبالفعل أظهرت الأبحاث حول التأثير المدر للبول للبقدونس على الحيوانات أن البقدونس يمكن أن يزيد من كمية البول المنتجة.

أيضًا ، يحتوي البقدونس على مركبات الفلافونويد والتي تزيد يقلل من إنتاج البول.

المكونات:

حفنة أو 15 جرام من البقدونس الطازج مع السيقان ؛

1/4 ليمون

250 مل من الماء المغلي.

الطريقة:

اغسلي البقدونس وقطعيه أضيفي البقدونس إلى كوب الماء المغلي واتركيه لمدة خمس إلى عشر دقائق. أخيرًا ، قومي بتصفية الماء واتركيه يبرد ثم اشربي الشاي عدة مرات في اليوم.

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يبدو أن الكركديه يزيد من كمية البول التي يتم إنتاجها بشكل كبير ، ووفقًا لدراسة أجريت على الفئران ، فإن له تأثيرًا مشابهًا لبعض مدرات البول الاصطناعية التي يتم إنتاجها في المختبر ، مثل فوروسيميد وهيدروكلوروثيازيد.

بالإضافة إلى ذلك ، خلص بحث آخر، إلى أن التركيبة الموجودة في الأنثوسيانين والفلافونويد وحمض الكلوروجينيك الكركديه يبدو أنها تنظم نشاط الألدوستيرون ، وهو هرمون يتحكم في إنتاج البول.

المكونات:

2 ملاعق كبيرة مليئة بزهور الكركديه الجافة.

1 لتر من الماء المغلي.

الطريقة:

ضعي الكركديه في الماء الساخن واتركيها لمدة 10 دقائق ، مع غلق الغطاء. ثم صفي التسريب واشربيه على مدار اليوم.

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الشمر نبات تقليدي يستخدم لعلاج مشاكل المثانة وارتفاع ضغط الدم. وذلك لأن له تأثير مدر للبول ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول وإفراز السوائل الزائدة في الجسم.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

1 كوب (0.24 لتر) من الماء المغلي.

الطريقة:

أضف البذور إلى كوب من الماء المغلي واتركيها لمدة خمس إلى عشر دقائق. ثم صفي البذور. اشربي ثلاثة أكواب من هذا الشاي يوميًا.



هذا النبات آمن تمامًا ويمكن استخدامه عند البالغين والأطفال. إذا كنتي حامل أو مرضعة ، نوصيك بتناول هذا الشاي فقط تحت إشراف طبيبك.



