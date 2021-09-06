أطعمة غنية بالبيوتين لصحة الشعر والجلد

بيروت - نادين محمد -

البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين E أو فيتامين B7 ، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وضروري للجسم ، حيث أنه مرتبط بإنتاج الجليكوجين والبروتينات، مما يعني أنه مهم للحفاظ على بشرتك وشعرك بصحة جيدة ، وضمان طاقة الخلية.ك، والمحافظة على إنتاج البروتين.

يمكن العثور على هذا الفيتامين بشكل طبيعي في الأطعمة مثل اللوز والبندق والحبوب الكاملة، ولكن يمكنك أيضًا شرائه على شكل كبسولات كمكمل غذائي يمكن أن يصفه طبيبك أو أخصائي التغذية إذا لم تحصلي على الكميات الضرورية من خلال نظامك الغذائي .

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البيوتين هو فيتامين أساسي له العديد من الفوائد، مثل:

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- مصدر طاقة للخلايا ، لأنه ضروري لإنتاج الجليكوجين ، والذي يساعد أيضًا في تنظيم مستويات الجلوكوز.

-تحفيز إنتاج البروتينات ، حيث تساعد في تكوين الأحماض الأمينية ، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات.

- تقوية الشعر والأظافر ، حيث إنها تضمن إنتاج البروتينات الضرورية لصحة الأظافر والشعر.

- تعزيز صحة الجلد ، لأنه يضمن إنتاج الجسم للكولاجين والكيراتين ، وهما بروتينات أساسية لضمان مرونة الجلد ومقاومته.

- زيادة إعادة امتصاص الفيتامينات ب١٢و ب٥ وحمض الفوليك ، مما يساعد على الحفاظ على وظائف الجسم المثلى.

-المساعدة في تكوين خلايا الدم ، وخاصة الخلايا الليمفاوية والأجسام المضادة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد البيوتين أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ، والمساعدة في علاج حب الشباب وتساقط الشعر والتحكم في مستويات الكوليسترول.

أفضل مصادر للبيوتين:

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يمكن العثور على البيوتين في الأطعمة مثل الفول السوداني واللوز والكستناء والقمح والبيض المسلوق والفطر والحبوب الكاملة والبندق. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إنتاج البيوتين أيضًا من نباتات الأمعاء ، ولذلك يوصى بتناول نظام غذائي غني بالألياف وشرب 6 أكواب (1.5 لتر) من الماء يوميًا ، للمساعدة في الحفاظ على صحة الأمعاء وتشجيع إنتاج البيوتين. تعلم كيف يمكنك اتباع نظام غذائي غني بالألياف .

يمكن أيضًا شراء البيوتين كمكمل غذائي في شكل كبسولة ، والتي يتم وصفها عادةً إذا كنت لا تحصلي على ما يكفي من البيوتين من خلال نظامك الغذائي ، أو إذا ظهرت عليك علامات نقص البيوتين مثل تساقط الشعر، ضعف الأظافر ، فقدان الشهية ، الإرهاق.

جرعة مكمل البيوتين

لا توجد توصية محددة بخصوص جرعة البيوتين ، لأنها تعتمد على السبب.

لذلك فالأفضل هو اتباع توصيات الطبيب أو اختصاصي التغذية ، الذي سيعرف أفضل جرعة لكل حالة ، حيث قد تختلف الجرعة الموصى بها حسب الصيغة ، وكذلك المدة الزمنية.

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