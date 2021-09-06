تعرف على آخر تطورات فيروس كورونا بالعالم اليوم الاثنين

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محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الإثنين، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 221 مليوناً و556 ألفاً و9 إصابات.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و581 ألفاً و930 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 198 مليوناً و63 ألفاً و983 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قال قاسم بحيبح، وزير الصحة اليمني، إن اليمن دخل ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد مع تزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس في مختلف محافظات البلاد.

وذكر بحيبح في تغريدة على "تويتر ": "كورونا أعجز دولا كثيرة وأنظمة صحية متقدمة ونحن باليمن في ذروة الموجة الثالثة و غرف العناية المركزة بالمرضى تمتلئ بالبلد".

ودعا بحيبح جميع اليمنيين الى أخذ المخاطر الصحية لفيروس كورونا على محمل الجد، والالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية انفسهم ومساندة وزارة الصحة في مواجهة الجائحة الخطيرة.

وعاودت أعداد المصابين بكورونا في اليمن ارتفاعها مجدداً يوم الأحد خلال موجة تفش ثالثة للفيروس بعد يوم واحد فقط من تراجعها نسبيا.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها عدن إنها سجلت 52 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، في ثاني أكبر حصيلة إصابات يومية بالفيروس خلال موجة التفشي الجديدة.

وأضافت أنه تم تسجيل أربع وفيات في كل من محافظات حضرموت وتعز ومأرب وشبوة، مقارنة مع 38 إصابة وست وفيات يوم السبت.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8108 إصابات توفي منها 1523 حالة بينما تعافى 4982.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير ، في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة اليمنية مساء الأحد أنها ستبدأ اليوم الإثنين حملة التطعيم ضد كوفيد-19 .

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، أنها سجلت 7504 إصابات جديدة مؤكدة بكوفيد-19 إضافة إلى 272 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و428384 وإجمالي الوفيات إلى 263140.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا نزولاً من 28 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الحالات وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18 يوم الأحد مقابل 23 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95028 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 12915 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 266 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن نحو 21 مليون إصابة بالفيروس و580 ألف حالة وفاة.

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تخفيف قيود كوفيد-19 في جميع المناطق خارج أوكلاند، أكبر مدنها، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء.

وقالت أرديرن إنه بإمكان المدارس والمكاتب والشركات العمل الآن بقواعد التباعد الاجتماعي السارية مع تحول مستوى الحذر في تلك المناطق من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني.