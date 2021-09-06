شكرا لقرائتكم خبر عن علاج تساقط الشعر.. 5 من أفضل الزيوت الطبيعية لمنع التساقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تساقط الشعر شكوى شائعة جدًا بين كثير من الأشخاص على مستوى العالم من الرجال والنساء، لذا نعرض في التقرير التالى وفقا لموقع "Express" أفضل الزيوت الطبيعية لمنع تساقط الشعر.

إذا لاحظت ترقق شعرك أو انحسار خط شعرك، فأنت لست وحدك، حيث يعاني العديد من الرجال والنساء من تساقط الشعر في مرحلة ما من حياتهم، وهذا لا يعني دائمًا أنك تفقد شعرك، ولكن يمكنك منع تساقط الشعر بالعلاجات الطبيعية بما في ذلك استخدام الزيوت الأساسية على شعرك وفروة رأسك.

ما الذي يسبب تساقط الشعر؟

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء تساقط شعرك، تبدأ من الشيخوخة والجينات مرورًا إلى فقدان الوزن والتوتر.

لا يعني ذلك بالضرورة أن شعرك لن ينمو مرة أخرى، وغالبًا ما يمكنك منع تساقط الشعر أو على الأقل إبطائه بطرق مثل استخدام الزيوت الطبيعية على فروة رأسك.

الثعلبة هي المصطلح الشامل لعدد من الحالات التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر أو الصلع الكلي، والشكل الأكثر شيوعًا من الثعلبة هو الصلع الوراثي والذي يُعرف أيضًا باسم الصلع الذكري أو الأنثوي.

كيفية علاج تساقط الشعر بالزيوت الأساسية

الزيوت العطرية المصنوعة من النباتات والأعشاب لا تشم رائحتها فحسب، فالكثير منها لها استخدامات طبية أيضًا،يمكن أن تسبب هذه الزيوت القوية تهيجًا إذا لم تخففها، لذا تأكد من خلط الزيوت الطبيعية بزيت محايد مثل الزيتون أو جوز الهند.

إذا كنت ترغب في محاولة علاج شعرك بالزيت الأساسي، امزج بضع قطرات من الزيت الذي اخترته مع جوز الهند أو زيت الزيتون وقم بتدليكه في فروة رأسك. اتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسل شعرك، حاول القيام بذلك عدة مرات في الأسبوع لترى بعض النتائج

هذه 5 من أفضل الزيوت الطبيعية لتساقط الشعرزيت إكليل الجبل

وجدت دراسة أن زيت إكليل الجبل فعال في تحفيز نمو الشعر مثل المينوكسيديل - مادة كيميائية تستخدم لعلاج تساقط الشعر الموجودة في الكثير من العلاجات.

يمكن أن يحدث تساقط الشعر بسبب هرمون يسمى ديهدروتستوستيرون (DHT)، الذي يخفف شعرك ويمكن أن يتسبب في تساقطه، لذا يُعتقد أن إكليل الجبل يقلل من مستويات الديهدروتستوستيرون في شعرك.

زيت النعناع

يمكن أن يزيد زيت النعناع من الدورة الدموية في المنطقة التي تقوم بتطبيقه عليها، في حالة فروة رأسك ، يمكن أن يؤدي المزيد من الدورة الدموية إلى تحفيز نمو الشعر.

زيت خشب الأرز

خشب الأرز هو رائحة شائعة للشموع والعطور بفضل نغماته العطرية ، ولكنه قد يساعد أيضًا في منع تساقط الشعر، حيث يعمل زيت خشب الأرز على توازن الغدد الموجودة في فروة رأسك والتي تنتج الزيت، كما أنه عامل مضاد للفطريات والبكتيريا ، لذلك سيحافظ على فروة رأسك نظيفة للغاية.

زيت الزعتر

تم العثور على الزعتر كعلاج فعال داء الثعلبة: أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب تساقط الشعر، يشتهر الزعتر أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر.

زيت شجرة الشاي

غالبًا ما تستخدم شجرة الشاي كعنصر في الشامبو لعلاج قشرة الرأس، نظرًا لما تتمتع به من تطهير قوي وتأثيرات مضادة للبكتيريا، عند استخدامه كعلاج لتساقط الشعر، يمكن لزيت شجرة الشاي أن يحفز نمو الشعر عن طريق فصل بصيلات الشعر.