شكرا لقرائتكم خبر عن متبوظش الدايت.. 5 فواكه منخفضة الكربوهيدات أبرزها البطيخ والفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اتباع نظام دايت يسعى الشخص إلى الابتعاد عن تناول الكربوهيدات والحلويات والأطعمة التي قد تمد الجسم بسعرات حرارية عالية وقد يكون من الصعب تناول ما يكفي من الفاكهة بسبب محتواها العالي من السكر ولكن هناك فواكه منخفضة الكربوهيدرات كالفراولة والأفوكادو والخوخ، وللمساعدة في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، جرب إقران هذه الفاكهة بالدهون والبروتينات في نظامك الغذائي.

ووفقا لتقرير لموقعinsider ، سواء كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات بسبب حالة طبية، مثل مرض السكري، أو مجرد محاولة لذلك تناول الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مفيد لك بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الفاكهة الغنية بالمغذيات ضروري لاستهلاك ما يكفي من الفيتامينات والمعادن.

الفراولة

تحتوي الفراولة على حمض الإيلاجيك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تم العثور على مركبات في الفراولة لقمع تطور الأورام.

البطيخ

نسبة الماء العالية في البطيخ تجعله وجبة خفيفة ممتلئة، هو واحد من الفواكه القليلة الغنية بالليكوبين، وهو صبغة طبيعية قد تترافق مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، على الرغم من أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث على البشر لتأكيد ذلك، يجب عليك إقران البطيخ بالبروتين أو الألياف لإبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يعتبر محتوى الألياف في الفاكهة مهمًا لمؤشر نسبة السكر في الدم، لأنه كلما زادت الألياف، كان الجسم أبطأ في تكسير الكربوهيدرات من السكريات الموجودة في الفاكهة، ما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الأفوكادو

في حين أن الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ومنخفضة السكر والكربوهيدرات، ويعتبر الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم يحتوي نصف كوب من شرائح الأفوكادو على حوالي 354 مجم، أو 7.5٪ من القيمة اليومية ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الشمام

يعود لون الشمام البرتقالي الغني إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، مثل البطيخ، يحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء وقليلة الألياف كما يحتوي على بيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم للمساعدة في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي والجلد والشعر.

الخوخ

تحتوي حبة الخوخ المتوسطة على 1.1 مجم من فيتامين هـ أو 7.3٪ من القيمة اليومية، وفيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة في الجسم للمساعدة في مكافحة العدوى.