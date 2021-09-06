شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب لخفض مستويات ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتفع ضغط الدم عندما تضيق الأوعية الدموية بشكل متزايد، وعندما تضيق الأوعية الدموية، يمكن نقل كمية أقل من الدم من خلالها في أي وقت، وهذا يضع ضغطًا لا داعي له على القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك من الضروري عكس قراءة ضغط الدم المرتفع.

يعد تحسين نظامك الغذائي أحد التدخلات المهمة التي يمكنك القيام بها وتكون مجموعات معينة هي الأمثل، ووفقًا لبحث نُشر في المجلة الباكستانية لعلوم الغذاء، فإن شاي الثوم والعسل هو مزيج رائه للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لتقرير موقع " express"، من أجل تحديد تأثير الثوم والعسل على ارتفاع ضغط الدم ، تم إعطاء 3 جم ، 5 جم ، 7 جم من الثوم والعسل على شكل شاي لأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة 42 يومًا تم تحليلها بشكل أكبر فيما يتعلق بالدم الانقباضي والانبساطي الضغط لتقييم تأثير شاي عسل الثوم.

لاحظ الباحثون أن النتائج أظهرت أن الاستهلاك المنتظم لشاي عسل الثوم أظهر "انخفاض كبير يعتمد على الجرعة" في ارتفاع ضغط الدم، وخلص الباحثون إلى أن "البيانات الناتجة تدل على أن الثوم والعسل يحملان نتائج واعدة لخفض ضغط الدم لدى بعض المرضى.

نصائح عامة لمنع ارتفاع ضغط الدم

قلل من كمية الملح في طعامك وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات لخفض ضغط الدم المرتفع.

يرفع الملح ضغط الدم، وكلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك، ووفقًا لـ هيئة الصحة البريطانية NHS ، يجب أن تهدف إلى تناول أقل من 6 جرام (0.2 أونصة) من الملح يوميًا ، أي حوالي ملعقة صغيرة.

يلاحظ الجسم الصحي أن "تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمكرونة والكثير من الفاكهة والخضروات يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم.

علاوة على ذلك، تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن "الكحول يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، مما يجعلك تكتسب الوزن ويمكن أن يزيد ضغط الدم لديك".