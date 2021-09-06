تساقط الشعر بعد كورونا.. 8 نصائح مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ عدد كبير من الأشخاص عن تعرضهم لتساقط الشعر بشكل مكثف بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، فهل هذه حالة عادية يمكن التغاضي عنها؟.

يعتبر تساقط الشعر المؤقت أمرًا طبيعيًا بعد الحمى أو المرض، لذا فمن الطبيعي أن يصاب المتعافون من فيروس "كوفيد-19" بتساقط الشعر.

وشرحت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أنه بعد أشهر قليلة من الإصابة بحمى شديدة (أحد الأعراض الشائعة للفيروس)، يلاحظ الكثير من الناس تساقطًا ملحوظًا للشعر.



ويلاحظ معظم الناس تساقط الشعر بشكل ملحوظ بعد شهرين إلى 3 من الإصابة بكورونا، حيث تتساقط حفنة من الشعر عند الاستحمام أو تمشيط شعرك، وقد يستمر الأمر لمدة 6 إلى 9 أشهر، وفقا للأكاديمية.

أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا





الدكتورة سنيها سود، استشاري أمراض جلدية، شرحت سبب تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه عندما يعاني أي شخص من عدوى شديدة فإن تساقط الشعر ليس نتيجة غير عادية.

وقالت سود، لموقع timesofindia: "نظرًا لأن الجسم تعرض لهجوم وحدثت تغييرات كيميائية في النظام، يحاول الجسم محاربة الفيروس، ويؤدي ذلك إلى تساقط الشعر بعد أسابيع قليلة من الشفاء من المرض".

في حين أن الإجهاد الجسدي الناجم عن الفيروس التاجي هو أحد العوامل التي تسبب تساقط الشعر، ويمكن أن يسهم الإجهاد العقلي أيضًا في حدوثه.

ووفقًا للدكتور سود، فإنه بعد 1-3 أشهر من المرض يميل الشعر الذي دخل مرحلة الإنبات قبل الأوان أثناء المرض إلى التساقط لتمهيد الطريق لنمو شعر صحي جديد، ما يتسبب في تساقط الشعر بمعدل أكثر من 100-200 يوميًا.



وقالت: "عادة ما يكون هذا النوع من تساقط الشعر مؤقتًا وتتغير الأمور للأفضل خلال 3-6 أشهر، حيث ينمو الشعر المفقود أثناء مرحلة التساقط مع الحد الأدنى من فقدان الحجم".

ونصحت بضرورة تحديد العوامل المسؤولة عن تساقط الشعر خلال هذا الوقت، مع إمكانية التحكم في تساقطه بمساعدة النظام الغذائي والتمارين الرياضية والتأمل واليوجا والحصول على قسط جيد ومتواصل من النوم.

نصائح لتجنب تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا





قالت الدكتورة ديبا كريشنا مورثي، استشاري أمراض الجلدية، إن أي مرض فيروسي مثل "كوفيد-19" يتسبب في تساقط الشعر بمعدل أكثر من 100 شعرة يوميًا بسبب الالتهاب والإجهاد في الجسم، وهو ما يسمى "تساقط الشعر الكربي".

من المعروف أن "تساقط الشعر الكربي" حالة تحدث بعد بضعة أشهر من حدث مرهق، مثل الاضطراب العاطفي أو الجراحة الكبرى أو الحمى الشديدة.

وقدمت الطبيبة مجموعة من النصائح لمن يعاني مثل هذه الحالة، كالتالي:



- يفضل تناول علاجات مثل مكملات الشعر والأمصال القائمة على الببتيد لينمو الشعر بسرعة أكبر.

- يجب التأكد من وجود ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي.

- من الضروري تجنب تزييت الشعر.

- استخدام الشامبو الخالي من الكبريتات.

- تجنب الحرارة الزائدة والعلاجات الكيماوية للشعر,

- تحقق من وجود أي مشاكل متعلقة بقشرة الرأس وعلاجها على الفور.

- تناول المزيد من الأطعمة المضادة للالتهابات مثل اللوز والجوز والفول السوداني، والبذور مثل بذور الشيا والخضروات الورقية لمساعدة جسمك على التعافي من الفيروس.

- إذا كان تساقط الشعر شديدًا ويؤدي إلى ظهور بقع صلعاء، يجب مراجعة طبيب أمراض جلدية فورا.

دراسة عن تساقط الشعر بعد كورونا





وكشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة المجموعة "ديانا بيرنت" أن أكثر من ثلث المستجيبين البالغ عددهم 1700 قالوا إنهم يعانون من تساقط الشعر بعد تعرضهم للفيروس التاجي.

ونقل موقع healthline عن الدكتورة ديندي إنجلمان، أخصائية الأمراض الجلدية في مانهاتن، قولها إنها بدأت في رؤية زيادة طفيفة في المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر بعد 6 أسابيع من الإغلاق العام في نيويورك منتصف مارس/آذار 2020.

وأضافت: "كانت هناك زيادة بنسبة 25% على الأقل في الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، ورغم أنه لم يتم توثيقه حتى الآن في المواقع الطبية الرئيسية كعرض للإصابة بكورونا، لكن المرضى أظهروا لي نتائج اختباراتهم الإيجابية".

ولا يوجد دليل حتى الآن أن فيروس كورونا نفسه يسبب تساقط الشعر بشكل مباشر، لكن الأطباء يعتقدون أن الإجهاد البدني والعاطفي المصاحب لحالة "كوفيد-19" يمكن أن يؤدي إلى حالة فقدان شعر بشكل مكثف.



