شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لشرب الشاى ..7 أنواع تعالج الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الشاي يحمل مجموعة من الفوائد الصحية، وأظهرت الأبحاث أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، بالإضافة إلى بعض الأعشاب والتوابل الشائعة الاستخدام الموجودة في مجموعة متنوعة من خلطات الشاي، لها خصائص قوية مضادة للالتهابات، بينما تختلف مستويات الخصائص المضادة للالتهابات من شاي إلى آخر ، يُعتقد أن معظم أنواع الشاي تحتوي على أكثر من ثمانية أضعاف قوة مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات.

ووفقا لما نشره موقع " realsimple"، تشير الدراسات التي أجريت إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بشكل روتيني أو الشاي الأسود، على سبيل المثال، قد ثبت أن له مستويات منخفضة من بروتين سي التفاعلي، وهو علامة على وجود التهاب في الجسم .

الشاي المضاد للالتهابات 1-شاي أخضر:

الشاي الأخضر هو موضوع العديد من الدراسات البحثية ويحتوي على مركبات يعتقد أنها تثبط الالتهاب وتسد المسارات المؤيدة للالتهابات في الجسم ، ويعتقد أن هذا يساعد في حماية القلب من التلف والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من مضادات الأكسدة والمركبات المفيدة المسماة EGCG ، والتي يُعتقد أن لها تأثيرات إيجابية على التمثيل الغذائي والتحكم في الجلوكوز وعوامل الخطر القلبية الوعائية.

2-شاي الكركم:

قد تعرف الكركم بشكل أفضل بسبب لونه البرتقالي، لكن التوابل أقوى من مجرد لونه، الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد في محاربة المواد في الجسم التي يمكن أن تزيد الالتهاب، فالكركم له خصائص مضادة للالتهابات، فقد ثبت أنه يساعد في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الألم والالتهابات.

3- شاي الزنجبيل:

جذر الزنجبيل غذاء صحي بشكل لا يصدق، وهذا هو سبب وجوده في كل شيء من التوابل الصينية والهندية إلى الحلوى ومنتجات العناية الذاتية وشاي الزنجبيل، وله خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد الجسم على الاستجابة للالتهابات المزمنة التي تؤدي إلى الألم، بما في ذلك كل شيء من آلام الركبة إلى وجع العضلات بعد التمرين .

4-شاي الريحان :

الريحان المقدس، المعروف أيضًا باسم التولسي ، له طعم أقوى وأكثر فلفلًا ، وقد استخدم في ممارسات الطب التقليدي مثل الأيورفيدا لقدرته على مساعدة الجسم على التكيف مع الضغوطات، يؤكد العلم الآن قدرة الريحان المقدس على سهولة استهلاكه.

5-شاي ثمر الورد:

شاي ثمر الورد غني بمضادات الأكسدة بما في ذلك البوليفينول والجلاكتوليبيد، والتي وُجد أن لها أنشطة مضادة للالتهابات، خاصة المرتبطة بالأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل، لقد ثبت أن الشاي المصنوع من هذه الأعشاب يقلل الألم المرتبط بالتهاب المفاصل والالتهابات الأخرى المرتبطة بالأمراض.

6- شاي البابونج:

لقد ثبت أن شاي الأزهار هذا يمنع الالتهاب وقد يكون مفيدًا في علاج السرطان، إنها إضافة رائعة لروتينك المسائي لفوائدها الصحية العديدة ، والتي قد تشمل المساعدة في الأرق وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، جربه مع قطرة من العسل والليمون للحصول على رشفة خالية من الكافيين.

7- شاي القرفة:

من المعروف أن القرفة لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ، مما يجعلها إضافة ممتازة لنوع الشاي المفضل لديك أو يتم تحضيرها بمفردها مثل شاي القرفة،و من أكثر فوائد القرفة التي يتم الإشادة بها هي قدرتها على المساعدة في خفض نسبة السكر في الدم بمرور الوقت عن طريق تحفيز إفراز الأنسولين.