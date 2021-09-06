شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر النساء بالتعرق الليلى ومتى عليكى استشارة طبيبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرق الليلي شكوى شائعة وخصوصا عند السيدات، ففي إحدى الدراسات ، أفاد 41٪ من الأشخاص أنهم تعرضوا مؤخرًا للتعرق الليلى، وحسب ما ذكره موقع sleepfoundation ،فأن التعرق الليلي يصاحب انقطاع الطمث وهناك العديد من العمليات الفسيولوجية والظروف الصحية الأساسية التي يمكن أن تسبب التعرق الليلي لدى كل من الرجال والنساء.

التعرق الليلي لا ينتج عن بيئة غرفة النوم بحسب، فأنه قد يرتبط ببعض الحالات الخطيرة، لذا لابد التحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا ويمكن أن يكون التعرق الليلي أيضًا مزعجًا ويعيق النوم.

ما الذي يسبب التعرق الليلي عند النساء؟

بينما قد يبدو التعرق رد فعل بسيط للحرارة أو ممارسة الرياضة، إلا أنه ينطوي على نظام معقد يتأثر بالعديد من العوامل بسبب هذه العوامل ، لا توجد إجابة واحدة لشرح أسباب التعرق الليلي عند النساء، لأن السبب يختلف من شخص لآخر.

إذا كنت قلقًا بشأن التعرق الليلي، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي التحدث مع طبيبك ، على الرغم من أن التعرق الليلي لا ينتج عن حالة صحية أساسية ، يمكن لطبيبك أن يساعد في تحديد سبب التعرق في الليل وما إذا كنت بحاجة إلى علاج.

فترة ما حول سن اليأس وانقطاع الطمث

يمكن أن تؤثر الهرمونات على التعرق ونسبة كبيرة من النساء اللاتى يعانين من انقطاع الطمث يعانين من الهبات الساخنة أو التعرق الليلي، و يعرف هذان العرضان معًا بأعراض انقطاع الطمث الحركي الوعائي ويمكنهما التسبب في عدم الراحة.

يمكن أن تبدأ أعراض انقطاع الطمث الحركي الوعائي في فترة ما قبل انقطاع الطمث ، وهي الفترة الزمنية التي تسبق انقطاع الطمث والتي تتميز بتقلب الهرمونات، بالإضافة إلى استمرارها طوال فترة انقطاع الطمث ، يمكن أن تتكرر أعراض انقطاع الطمث الحركي الوعائي لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

قصور المبيض المبكر

يمكن أن تتسبب في إصابة بعض النساء بأعراض انقطاع الطمث، بما في ذلك التعرق الليلي والهبات الساخنة ، في سن أبكر بكثير مما يمكن تفسيره بسبب انقطاع الطمث.

يحدث قصور المبايض المبكر، الذي كان يسمى سابقًا بفشل المبيض، عندما يتوقف المبيض عن العمل بشكل طبيعي قبل سن الأربعين ، مما يتسبب في ظهور أعراض انقطاع الطمث وفقدان الخصوبة، وهي تختلف عن انقطاع الطمث المبكر، لأن النساء المصابات بقصور المبايض المبكر قد لا يزال لديهن فترات عرضية، بعض النساء المصابات بقصور المبايض المبكر ما زلن قادرات على الحمل.