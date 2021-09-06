شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصاب الأطفال بمرض الإيدز وما أبرز الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو الفيروس المسئول عن التسبب في متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، حيث يدمر الفيروس خلايا الجهاز المناعي أو يضعفها ويدمر بشكل تدريجي قدرة الجسم على محاربة العدوى وأنواع معينة من السرطان، وحسب ما ذكره موقع stanfordchildrens فإن عند البالغين والمراهقين ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية بشكل أكثر شيوعًا عن طريق الاتصال الجنسي مع شريك مصاب.

ولكن من المحتمل أن يصاب الأطفال أيضًا بالفيروس مما يعني أن الفيروس ينتقل إلى الطفل عندما يكون في رحم أمه أو أثناء مروره عبر قناة الولادة، أو من خلال الرضاعة الطبيعية.

كيف ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية أو ينتشر؟فيما يلي الوسائل التي ينتشر بها فيروس نقص المناعة البشرية:الرضاعة

يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى الأطفال الذين يولدون أو يرضعون من أمهات مصابات بالفيروس.

تلوث الدم

قد ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية أيضًا من خلال ملامسة الدم المصاب. ومع ذلك، بسبب فحص الدم المتبرع به بحثًا عن دليل على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من عمليات نقل الدم منخفض للغاية.

الإبر

غالبًا ما ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق مشاركة الإبر أو المحاقن أو معدات تعاطي المخدرات مع شخص مصاب بالفيروس.

تختلف الأعراض حسب عمر الطفل فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية ومع ذلك قد يعاني كل رضيع أو طفل أو مراهق من الأعراض بشكل مختلف. قد تشمل الأعراض عند الرضع

الرضع، قد يكون من الصعب تحديد حالة فيروس نقص المناعة البشرية في السنة الأولى من مثل ، لذلك قد يتم إجراء اختبارات متكررة، قد تشمل الأعراض:

1. تأخر النمو الجسدي والنمائي كما يتضح من ضعف زيادة الوزن ونمو العظام.

2.انتفاخ البطن، هذا بسبب تورم الكبد والطحال.

3.تورم الغدد الليمفاوية.

4.إسهال متقطع، الإسهال الذي قد يأتي ويختفي.

5.التهاب رئوي.

6.القلاع الفموي، عدوى فطرية في الفم تتميز ببقع بيضاء على الخدين واللسان، و قد تكون هذه الآفات مؤلمة للرضيع.