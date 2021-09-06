شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح المكياج خطرا على صحة بشرتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الكثير من النساء على وضع المكياج لساعات طويلة، لكن عدم القيام بذلك بشكل صحيح يمكن أن يتسبب في تلف بشرتك أكثر مما تتخيل، نظرًا لأن بعض منتجات المكياج تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي قد لا تناسب نوع بشرتك وتؤذي بشرتك بعدة طرق.

المشاكل الشائعة عند تطبيق المكياج بانتظام

وفقا لخبراء الجلدية حسب موقع " thehealthsite"، فأن وضع المكياج بانتظام يمكن أن يسدد عدد من المشاكل للبشرة والتي قد تشمل :

يمكن أن يسد المكياج المسام

قد يؤدي وضع المكياج إلى انسداد المسام إذا تم وضعه لفترة طويلة جدًا ولم يتم إزالته قبل النوم، فمن المهم تنظيف بشرتك جيدًا لأن المكياج والأوساخ قد تهيج الجلد وتتسبب في ظهور البثور وبهتان البشرة، لذا استخدمي منظفًا جيدًا مناسبًا لنوع بشرتك لإزالة المكياج.

قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة

قد يؤدي المكياج إلى الشيخوخة المبكرة ويمكن أن يبرز الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وقد يجعل المكياج بشرتك جافة أو دهنية أكثر من المعتاد، لذلك ، فإن نظام العناية بالبشرة الجيد مهم جدًا قبل وضع المكياج ، وبعد إزالته ليلًا لمنع الشيخوخة المبكرة.

يمكن أن يؤدي تجنب واقي الشمس إلى مشاكل الجلد

في بعض الأحيان يتجنب الناس استخدام واقي الشمس قبل وضع المكياج، وتؤدي أضرار أشعة الشمس إلى ظهور بقع الشيخوخة وتفاوت لون البشرة، كما أن مزج عامل الحماية من الشمس مع كريم الأساس قد يغير فعالية المنتج وقد لا يمنحك الحماية المطلوبة من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (أ) و (ب)، لذلك ، يمكن وضع كريم الأساس الخفيف فوق واقي الشمس اليومي.

عدم تنظيف فرش المكياج قد يسبب الحساسية

حافظ على فرش المكياج نظيفة لتجنب أي حساسية للجلد أو تهيج للجلد، يعلق منتج المكياج في الشعيرات، وتميل إلى نقل البكتيريا والزيوت والأوساخ على الجلد في كل مرة تستخدمها.

نصائح أثناء وضع المكياج للبشرة الدهنية

كما اقترح الخبير، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء وضع المكياج بناءً على أنواع البشرة المختلفة:

تركيبة لبشرة الدهنية

تحضير البشرة بالمنتجات المناسبة للبشرة الدهنية

استخدم المنظفات التي تحتوي على الماء أو الجل للتنظيف اللطيف

لا تنسي تقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع

استخدمي التونر بعد التنظيف لتقليل المسام المفتوحة وتحضير البشرة للترطيب، ويوصى باستخدام هلام خفيف الوزن أو مرطب ذو أساس مائي

اختاري كريم أساس يناسب البشرة الدهنية، واختاري البودرة السائبة أو البودرة غير اللامعة المضغوطة فوق كريم الأساس

اختاري أحمر خدود غير لامع بدلاً من أحمر الخدود الكريمي

استخدمي مزيل المكياج الخالي من الزيوت لتجنب أي نوع من البثور على الجلد

حضري البشرة باستخدام منتجات مفيدة للترطيب

نظفي لون البشرة ورطبيها قبل الشروع في وضع المكياج

يمكن أن يكون فرك الوجه بالثلج حيلة ممتازة للمساعدة في تحسين الدورة الدموية وجعل البشرة تبدو متألقة

استخدمي كريم أساس جيد للبشرة العادية إلى الجافة.

ضعي بودرة خفيفة لتثبيت كريم الأساس

كريم العين ضروري تحت الكونسيلر لتجنب التجعد تحت العين

يمكن وضع أحمر الخدود الكريمي لإزالة الجفاف

نصائح لوضع المكياج للبشرة الجافة