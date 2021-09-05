صحة ورشاقة

ما أهمية الموز للرياضيين؟.. خبراء التغذية يجيبون!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية الموز للرياضيين؟.. خبراء التغذية يجيبون! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أكد خبراء التغذية الإسبان أن للموز فوائد مهمة للرياضيين ، ليس فقط خلال ممارسة النشاط الرياضي ، وإنما بعد ذلك أيضا.

 

وقال الخبراء إن الموز يحتوي على كربوهيدرات سريعة الهضم ، مما يجعلها فاكهة مثالية لمن يمارسون نشاطًا بدنيًا عاليًا.

 

وفقًا لصحيفة La Vanguardia فإن الرياضيون  يحبون تضمين الموز في نظامهم الغذائي قبل التدريب وبعده. ومع ذلك ، فإن الخبراء على يقين من أن هذه الفاكهة ستكون مفيدة بعد ذلك.

 

وأشارت أخصائية التغذية ناتاليا موراج إلى أنه يتم استنفاد مخازن الجليكوجين أثناء ممارسة النشاط البدني ، ومن المهم تجديدها.

 

وقال الخبراء إن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني المطول قد يتعرضون لنوبات بسبب استهلاك البوتاسيوم ٫وأن الموز الغني بالبوتاسيوم يعوضهم عن ذلك النقص الذي يسببه النشاط البدني المطول.

 

وأكد خبير التغذية أنطونيو هومر أن الموز سيحقق التوازن الصحيح ويساعد على تجنب تلك المشاكل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا