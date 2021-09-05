تحذير من أدوية تعالج التهاب المفاصل.. تقود إلى الوفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من 3 أدوية تعالج التهاب المفاصل الروماتويدي، كونها تتسبب في عدد من الأمراض الخطيرة وتقود للوفاة.

القائمة شملت أدوية Xeljanz وAbbVie’s Rinvoq وLilly’s Olumiant، وتنتمي جميعها إلى نفس فئة الأدوية المثبطة لإنزيم "جاك" JAK.

هذه ليست المرة الأولى التي توجه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرات إلى هذه الأدوية المهمة في علاج مرضى التهاب المفاصل، إذ سبق وحذرت من إصابتهم بجلطات الدم والأورام اللمفاوية.



ووجدت المراجعة الأخيرة لـFDA زيادة في خطر إصابة مثبطات إنزيم جاك بالآتي: النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان والجلطات الدموية والوفاة.

مخاطر تناول أدوية إنزيم "جاك"





وتوصلت إدارة الغذاء إلى قرارها بعد مراجعة دراسة كبيرة لما بعد التسويق لأحد هذه الأدوية (Xeljanz) التي ربطته بزيادة خطر الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة بالقلب والسرطان لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

ووجدت تجربة سلامة إكلينيكية عشوائية كبيرة على دواء Xeljanz زيادة في خطر الإصابة بجلطات دموية فقط عند تناول جرعة أعلى من 10 مجم مرتين يوميًا، لكن النتائج النهائية للتجربة أظهرت زيادة في المخاطر عند تناول جرعة أقل أيضًا.

أما عقارا OlumiantوRinvoq فأقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم وجود تجارب أمان كبيرة لهما، وقالت: "لذلك لم يتم تقييم المخاطر بشكل كاف".

لكن بما أنهما يشتركان في آليات العمل مع Xeljanz، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبر أن هذه الأدوية قد يكون لها مخاطر مماثلة لتلك التي شوهدت في تجربة سلامة Xeljanz.

وفقا لموقع everydayhealth، طلبت إدارة الغذاء والدواء من الشركات المنتجة مراجعة التحذيرات السابقة بشأن هذه الأدوية لتشمل معلومات حول المخاطر المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام الخبيثة والتخثر والوفاة.



جوناثان جرير، طبيب أمراض الروماتيزم في التهاب المفاصل في فلوريدا، علق على التحذير بأن هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند النظر في هذه النتائج التي لا تزال قيد المراجعة.

وقال جرير: "الدراسة لم تكن مضبوطة كونها تضمنت مجموعة فرعية واحدة فقط من المرضى وهم الرجال فوق سن الخمسين الذين لديهم عامل خطر واحد على الأقل لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف: "قد لا تكون هذه النتائج قابلة للتعميم على مجموعات سكانية أخرى، مثل النساء أو الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل الخطر هذه".

آثار جانبية لمثبطات جاك





وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الأدوية السابق ذكرها لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) وحدها أو مجتمعة، كما وافقت على Xeljanz وXeljanz XR لعلاج التهاب المفاصل الصدفي (PsA) والتهاب القولون التقرحي.

وتعمل هذه الأدوية على التقليل من نشاط الجهاز المناعي، عن طريق منع بعض الإنزيمات التي تسبب الالتهاب.

إضافة إلى مخاطرها، تشمل الآثار الجانبية الشائعة لمثبطات JAK التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية والصداع والسعال وارتفاع ضغط الدم والطفح الجلدي والغثيان والقوباء المنطقية.

الهدف من التحذيرات المحدثة دفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مكانة الأدوية إلى الوراء في تسلسل العلاج، ليقتصر استخدامها على بعض المرضى الذين فشلوا في العلاج باستخدام أنواع أخرى من الأدوية.



أيضا يهدف التحذير إلى تنبيه الأطباء حتى يتمكنوا من الموازنة بعناية بين فوائد الأدوية مقابل أي حدث ضار خطير محتمل.

كما أنه يعمل على تحذير الأطباء لتوخي الحذر بشكل خاص عند وصف الدواء للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر معينة، أو لوضع قيود على وقت وكيفية استخدام الدواء.