صحة ورشاقة

الجزائر.. تسجيل 12 وفاة جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

كشفت وزارة الصحة الجزائرية الأحد، إنها سجلت 345 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 حالات عن حصيلة يوم السبت ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 198 ألفاً و4.

 

وجاء في بيان للوزارة انه تم رصد 21 حالة وفاة بانخفاض 5 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و420.

 

وأشارت الوزارة إلى تعافي 283 حالة جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 134 ألفاً و959، بينما يتواجد 39 مريضاً في العناية المركزة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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