مرضى السكري.. مفاهيم خاطئة عن التطعيم بلقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم حاجة مرضى السكري الملحة للتطعيم ضد فيروس كورونا، يتردد كثيرون في الإقدام على هذه الخطوة لعدة عوامل، أغلبها أساطير ومفاهيم خاطئة.

كونك مريضا بالسكري، من المهم أن تفهم مدى أهمية الحصول على لقاحات "كوفيد-19"، في ظل الأعداد المتزايدة من الإصابات والتحورات المتتالية للفيروس.

ومن أهم الأسباب أن عدوى الفيروس التاجي يمكن أن تؤدي إلى تعرضك لحالة خطيرة من الالتهابات الشديدة أو تصاب بعدوى فطرية، والتي شوهدت في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقًا للخبراء.



يجب أن يدرك مرضى السكري الذين يتراجعون عن التطعيم ضد كورونا أن اللقاحات تعد حاليًا طبقة الحماية الوحيدة ضد فيروس SARs-COV-2.

هل لقاحات كورونا آمنة لمرضى السكري؟





يتعرض المصابون بداء السكري لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من كورونا، ويمكن أن تساعد اللقاحات في منع هذه النتائج.

وذكر موقع everydayhealth أنه تم تضمين مرضى السكري في تجارب لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون، وجاءت النتيجة مرضية إذ كانت اللقاحات فعالة للغاية وأثارت استجابة مناعية لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات كامن.

أيضا لم ترد حتى الآن أي تقارير عن تدخل لقاحات كورونا في تهديد مستويات السكر في الدم في الجسم، وبالتالي لا يشكل خطورة على مرضى السكري.

التطعيم ضد كورونا يحمي الناس من العدوى الشديدة، لذا يجب على المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك السكري، حماية أنفسهم بالتلقيح لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات.



وفقا للخبراء، العديد من مرضى السكري تلقوا لقاح "كوفيد-19" ولم يبلغوا عن أي آثار جانبية سوى الشائعة لدى كل من يحصل على اللقاح تقريبًا، التي قد لا تشكل أي خطر جسيم وتتلاشى خلال يوم أو يومين على الأكثر.

ومن المعروف أن الآثار الجانبية للقاحات واحدة لدى الجميع، فسواء كنت مصابًا بداء السكري أو تتمتع بصحة جيدة فإن الحمى الخفيفة والتعب ووجع الذراع هي بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا.

صحيح لا توجد دراسات كافية لتقييم آثار لقاحات كورونا لدى مرضى السكري، لكن البيانات المتاحة تشير إلى أنها فعالة.

ومن الضروري إجراء مزيد من البحث لتقييم بعض القضايا، مثل اللقاح الأكثر ملاءمة لمرض السكري أو الاختلافات في الاستجابة بين النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكري.

ما الذي يجب على مرضى السكري مراعاته بعد التطعيم؟





بعد الحصول على لقاحات كورونا، هناك بعض الأشياء التي يجب أن يضعها مريض السكري في اعتباره، وفقا لموقع timesofindia، كالتالي:

- عدم تناول الأدوية المسكنة للألم بدون استشارة طبية.

- تواصل مع طبيبك واسأله عما إذا كان عليك الاستمرار في تناول أدوية السكر أم لا.



- استرح جيدًا ولا تقم بأداء تمارين ثقيلة.

- تناول الأطعمة الصحية التي لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

- احرص على تناول وجبات غذائية متكاملة، تحتوي على الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبيض والفواكه والخضراوات.

- حافظ على رطوبة جسمك واشرب الكثير من الماء.

- يجب مراقبة مستويات السكر في الدم جيدا لبضعة أيام بعد تلقي اللقاح.

- لا تتوقف عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، واستمر في ارتداء الكمامة وحافظ على مسافة اجتماعية كلما زرت مناطق مزدحمة.



