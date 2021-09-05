شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب على طفلك فى عمر الـ12 عاما الحصول على لقاحات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تقديم لقاح كورونا لملايين الأطفال، بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا والمعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، ومع ذلك، لا يتم إعطاء حقنة للأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا وأولئك الأصغر سنًا، وفقا لتقرير شبكة "BBC".

من هم الأطفال الذين يتلقون اللقاح؟

يتم تقديم جرعة أولى لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، بهدف الحصول على جرعة ثانية في وقت لاحق، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة مؤهلون لجرعتين إذا كانوا معرضين لخطر أكبر بسبب:

إعاقة عصبية شديدة (والتي يمكن أن تشمل الشلل الدماغي أو التوحد أو الصرع)

متلازمة داون

ضعف شديد في جهاز المناعة، بما في ذلك بعض الأطفال المصابين بالسرطان

صعوبات تعلم عميقة ومتعددة

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية (JCVI) الآن إنه يجب إعطاء 200 ألف طفل آخر في هذه الفئة العمرية ممن يعانون من أمراض مزمنة في القلب والرئة والكبد جرعتين.

يمكن أيضًا تطعيم الأطفال من نفس العمر الذين يعيشون مع أشخاص لديهم جهاز مناعي ضعيف ، وذلك لحماية أفراد الأسرة.

تقول اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) إنها لا توصي بتلقيح الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا لأسباب صحية فقط، وتقول إن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بالفيروس بدرجة منخفضة لدرجة أن التطعيم لن يوفر لهم سوى "مكاسب هامشية".

لكنها قالت إن على الحكومة النظر في قضايا أوسع قبل اتخاذ قرار نهائي ، بما في ذلك تأثير تعطيل المدارس.، طلب الوزراء في جميع أنحاء المملكة المتحدة من كبار المسؤولين الطبيين إجراء تحقيق.

ما هو اللقاح الذي سيحصل عليه الأطفال؟

يتم حاليًا إعطاء لقاح فايزر تحت سن 18 عامًا، على الرغم من أن لقاح موديرنا مرخص أيضًا للاستخدام في الأطفال في المملكة المتحدة، ولا يوجد دواء آمن تمامًا وكلها توازن بين المخاطر والفوائد.

تم ربط اللقاح بحالات نادرة للغاية من التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) وفي الكيس الذي ينبض القلب بداخله (التهاب التامور)، حيث وجد أن هذا أكثر شيوعًا عند الرجال الأصغر سنًا وبعد جرعة ثانية.

لكن وكالة الأدوية الأوروبية - التي توافق على اللقاحات للاتحاد الأوروبي - تقول إن هناك حالة واحدة إلى حالتين لكل مليون شخص تم إعطاؤهم اللقاح، حيث تعافى الجميع تقريبًا.

وقررت العديد من البلدان بالفعل تطعيم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا - بما في ذلك كندا والبرازيل.

ووافق الاتحاد الأوروبي على لقاح فايزر لمن هم فوق 12 عامًا في مايو - بعد أن وجدت دراسة استجابة مناعية مماثلة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا كما هو الحال بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا، كما وجد أن الأطفال يعانون من نفس الآثار الجانبية الشائعة مثل الصداع.

توصي الولايات المتحدة أيضا بتلقيح جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا ، مستشهدة بمرض نادر ولكنه خطير (متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة) الذي يمكن أن يحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا.

كما تهدف الصين إلى تطعيم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا بحلول أكتوبر المقبل.