الأربعاء.. مصر تبدأ تطعيم المتطوعين بلقاح كورونا المحلي

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

قال رئيس المركز القومي للبحوث بمصر، الدكتور محمد هاشم، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار سيعلن، الأربعاء، بدء تطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصري ضد كورونا بمستشفى المركز القومي للبحوث.



وأضاف هاشم، الأحد، أن فريق العمل بالمركز سيقوم خلال فعاليات المؤتمر بعرض مراحل إنتاج اللقاح المصري.

وأوضح أن الفريق يضم الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز ورئيس فريق البحثي، والدكتورة رحاب حجازي رئيس فريق البحث المشرف على التجارب ما قبل السريرية، والدكتور أسامة عزمي الأستاذ بالمركز ورئيس فريق التجارب السريرية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة تفقدية لمعامل ومستشفى المركز القومي للبحوث.

وكان مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث قد بدأ، منذ بدء ظهور فيروس كورونا في مصر، التجارب لإنتاج لقاح مصري ضد كورونا، خاصة وأن المركز نجح من قبل في إنتاج لقاح إنفلونزا الطيور.

وبالفعل تم التوصل إلى إنتاج اللقاح وتمت تجربته على حيوانات التجارب وأثبت فعالياته الشديدة ودرجة أمانه، حيث يحتوي على 4 بروتينات لفيروس كورونا، ما يعطي استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس.