مشاكل الشعر وفروة الرأس.. أشهرها "القوباء الحلقية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت متخصصة بريطانية في علاج الشعر مدى انتشار مشاكل الشعر وفروة الرأس التي يمكن أن تشير إلى معاناة أصحابها.

وقالت سارة الكزرجي، من المملكة المتحدة، وهي مديرة التعليم في معهد علماء الشعر Education at the Institute of Trichologists، ومالكة عيادة إلكلي مور لعلم الشعر، إن معظم المخاوف المتعلقة بالشعر ليست بالخطورة الشائعة، مؤكدة أن بعضها يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل صحية يجب الانتباه إليها.

ومن الشعر الجاف والهش إلى حكة فروة الرأس، قدمت الكزرجي دليلاً لما قد تكشفه مشاكل الشعر عن صحة الإنسان، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



تساقط الشعر

أوضحت الكزرجي أنه في المتوسط، يفقد كل شخص حوالي 100 شعرة يومياً من خلال تمشيطه بالفرشاة وغسله.

ومع ذلك، فقد حذرت من أنه إذا كان الشخص يعاني من أكثر من ذلك، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود مشكلة أساسية.

وقالت: "يمكن أن يكون تساقط الشعر ناتجاً عن العديد من العوامل مثل نقص الحديد ونقص فيريتين (الحديد المخزن في الجسم) ومشاكل الغدة الدرقية والإجهاد والأدوية والمرض وفقدان الوزن السريع أو اتباع أنظمة غذائية معينة إلى جانب عوامل أخرى".

ولذلك، أكدت الكزرجي، أهمية طلب المشورة من أخصائي الشعر لأن تساقط الشعر سيستمر حتى يتم معالجة السبب الأساسي.

فروة الرأس الرقيقة

يعاني الكثير من الناس من حكة فروة الرأس المتقشرة والتي يمكن أن تتفاقم أحياناً بشكل غير متوقع ودون سابق إنذار، ولكن ما الذي يمكن أن يتسبب في جعل فروة الرأس الصحية فجأة متقشرة؟

شرحت مديرة التعليم في معهد علماء الشعر في إنجلترا قائلة: "تشمل الأسباب المحتملة لقشور فروة الرأس، الضغط الجسدي والعاطفي والتغيرات الهرمونية وسوء نظافة فروة الرأس والنظام الغذائي، مثل ارتفاع السكر والملح والأطعمة المصنعة والدهون السيئة إلى جانب عوامل أخرى".

وتابعت اختصاصية علاج الشعر، أن سبب ظهور قشرة الرأس هو بكتيريا تسمى Malassezia Furfur، وهي فطر موجود دائماً على فروة الرأس، ونظراً للتغيرات التي تطرأ على فروة الرأس مثل زيادة إفراز الدهون، فإن هذا ينتج بيئة مثالية لنمو الفطريات، غالباً ما يؤدي إلى الإصابة بالتهيج والحكة والالتهاب".

وأضافت: "إذا كانت الحكة والقشور خفيفة، فتقليل السكر والملح والدهون مع استخدام الشامبو الجيد يمكن أن يحل هذه المشكلة".

حكة فروة الرأس

تقول سارة إن الشعور بالحكة في فروة الرأس يمكن أن يكون مؤشراً على التغيرات الهرمونية، والدورة الشهرية، والإجهاد، والنظام الغذائي، والحساسية من بعض منتجات الشعر.

كما يمكن أن تشير إلى أسباب أكثر خطورة مثل القوباء المنطقية (مرض جلدي ينتج عن نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء)، والقوباء الحلقية (مرض جلدي تسببه الفطريات)، والسكري، واضطرابات القلق إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى.

كل ذلك بالإضافة إلى أن حكة فروة الرأس، يمكن أن يكون ناتجاً عن التعرق الزائد بسبب الطقس الحار، أو فرط نشاط الغدد الدهنية، لذلك من المهم الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وصحية.

ولذلك، يوصي علماء الشعر بغسل الشعر كل يوم إلى يومين، وتجنب الإفراط في التدليك لأن ذلك سيحفز الغدد الدهنية بشكل أكبر واستخدام الشامبو المهدئ.

تجعد الشعر

وفقًا لخبيرة الشعر، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتجعد الشعر وتلبكه هو قلة الرطوبة.

وتشمل الأسباب الشائعة، تلوين الشعر بالصبغات القاسية، والحرارة الزائدة، ومكواة الفرد، والتنظيف القاسي بالفرشاة إلى جانب عوامل أخرى.

وشرحت قائلة: "يمتص شعرنا الرطوبة بشكل طبيعي، ويمتص الشعر التالف الجاف الرطوبة بشكل طبيعي بشكل أسرع، مما ينتج عنه المزيد من التجعد".

ولعلاج هذه المشكلة ينصح باستخدام علاج أو قناع أسبوعي للشعر لإبقائه رطباً طوال الأسبوع.